В Україні судитимуть адвоката, який пропонував хабар прокурору САП і детективу НАБУ
Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури скерував до суду обвинувальний акт щодо київського адвоката, який пропонував хабар у $200 тис. працівниками САП і НАБУ
Про це повідомляє САП.
У межах досудового розслідування встановили, що адвокат пропонував ці кошти працівникам САП і НАБУ за прийняття рішення про передачу кримінального провадження стосовно його підзахисного.
Йдеться про справу щодо заволодіння електричною енергією ПрАТ "НЕК "Укренерго" та легалізації отриманих від її продажу коштів на суму 716 млн грн до іншого органу досудового розслідування.
Дії адвоката кваліфіковано за ч. 3 ст. 369 КК України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- На початку червня столичному адвокату, якого викрили на спробі надати хабар у $200 тис. прокуророві САП й детективу НАБУ, повідомили про підозру.
- Наприкінці вересня прокурор САП скерував до суду справу про привласнення електроенергії Укренерго та легалізації коштів, отриманих за неї. Збитки становлять 716 млн грн.
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