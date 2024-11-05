В Україні судитимуть адвоката, який пропонував хабар прокурору САП і детективу НАБУ

Про це повідомляє САП.

У межах досудового розслідування встановили, що адвокат пропонував ці кошти працівникам САП і НАБУ за прийняття рішення про передачу кримінального провадження стосовно його підзахисного.

Йдеться про справу щодо заволодіння електричною енергією ПрАТ "НЕК "Укренерго" та легалізації отриманих від її продажу коштів на суму 716 млн грн до іншого органу досудового розслідування.

Дії адвоката кваліфіковано за ч. 3 ст. 369 КК України. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Примітка. Відповідно до ч. 1 ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.