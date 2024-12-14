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Парламент Грузії ухвалив законопроєкт, який позбавить президентку права на держохорону після каденції

Ольга Бабишена
14 грудня, 2024 субота
01:44
Світ Саломе Зурабішвілі

Грузинський парламент в остаточному третьому читанні затвердив законопроєкт, який передбачає позбавлення державної охорони для очільника країни після завершення каденції

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Про це інформує TV Pirveli. 

За відповідний законопроєкт проголосували 85 депутатів "Грузинської мрії". 

"Відповідно до поправки, президент, а також прем'єр-міністр і спікер парламенту після припинення повноважень не матимуть особистої охорони, якщо Конституційний суд відповідно до статті 48 Конституції підтвердив порушення ним Конституції або наявність у його діях ознак злочину", - йдеться у повідомленні. 

До цього, у жовні 2024 року, грузинський конституційний суд визнав, що Зурабішвілі порушила закон, оскільки здійснила візит до Європи не погодивши його з урядом. 

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Раніше законодавство передбачало, що після припинення каденції президент, прем'єр і спікер мали право користуватися державною охороною впродовж року. 

  • Того ж дня парламент Грузії затвердив покарання для протестувальників, відповідно до якого за носіння масок, використання піротехніки й лазерів передбачений штраф у $711. 
Теги:
Новини
Грузія
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