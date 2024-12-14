Парламент Грузії ухвалив законопроєкт, який позбавить президентку права на держохорону після каденції

Про це інформує TV Pirveli.

За відповідний законопроєкт проголосували 85 депутатів "Грузинської мрії".

"Відповідно до поправки, президент, а також прем'єр-міністр і спікер парламенту після припинення повноважень не матимуть особистої охорони, якщо Конституційний суд відповідно до статті 48 Конституції підтвердив порушення ним Конституції або наявність у його діях ознак злочину", - йдеться у повідомленні.

До цього, у жовні 2024 року, грузинський конституційний суд визнав, що Зурабішвілі порушила закон, оскільки здійснила візит до Європи не погодивши його з урядом.

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