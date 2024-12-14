Парламент Грузії ухвалив законопроєкт, який позбавить президентку права на держохорону після каденції
Грузинський парламент в остаточному третьому читанні затвердив законопроєкт, який передбачає позбавлення державної охорони для очільника країни після завершення каденції
Про це інформує TV Pirveli.
За відповідний законопроєкт проголосували 85 депутатів "Грузинської мрії".
"Відповідно до поправки, президент, а також прем'єр-міністр і спікер парламенту після припинення повноважень не матимуть особистої охорони, якщо Конституційний суд відповідно до статті 48 Конституції підтвердив порушення ним Конституції або наявність у його діях ознак злочину", - йдеться у повідомленні.
До цього, у жовні 2024 року, грузинський конституційний суд визнав, що Зурабішвілі порушила закон, оскільки здійснила візит до Європи не погодивши його з урядом.
Читайте також: Мене підтримує "вулиця": Зурабішвілі не збирається залишати посаду після президентських виборів у Грузії
Раніше законодавство передбачало, що після припинення каденції президент, прем'єр і спікер мали право користуватися державною охороною впродовж року.
- Того ж дня парламент Грузії затвердив покарання для протестувальників, відповідно до якого за носіння масок, використання піротехніки й лазерів передбачений штраф у $711.
- Актуальне
- Важливе