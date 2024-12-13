"Ми там стримуємо великі резерви": полковник СБУ Костенко про Курський напрямок
Роман Костенко народний депутат, секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, зазначив, що на сьогодні ЗСУ на Курщині стримують російське військо з особовим складом у 50-60 тисяч
Про це він розповів в етері Еспресо.
"За нашими даними у Курській області десь 50 тис., можливо, вже 60 тис. особового складу російських військ. А якщо ми звідти підемо, то всі вони будуть на напрямку або Донецькому, або зайдуть у Сумську область. Ми це розуміємо і стримуємо там великі резерви, тому дотепер там перебуваємо. Однак основну ситуацію бачить Ставка, якою керує президент, і всі рішення будуть прийматися вищим військовим командуванням", - зауважив полковник СБУ.
За його словами, якщо відвести українські війська з Курщини, то ворог зайде на Сумщину і бої будуть ті ж самі, але ми вже будемо битися на нашій території.
"Ми бачили, що противник витягував резерви, наприклад, десантну дивізію з Запорізького напрямку, щоб створити ударне угруповання на північному напрямку. Тому тут має визначатися наше командування, бо знає, які є сили, засоби та резерви, щоб прийняти відповідні рішення. Ми можемо висловлювати свої думки, але ми не приймаємо рішення і не несемо за них відповідальність. Тому можемо тільки побажати правильних, вдалих, обґрунтованих рішень з найменшими для нас втратами", - резюмував Роман Костенко.
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