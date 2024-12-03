Жодних наказів тримати Курщину до інавгурації Трампа ЗСУ не отримували, - ЦПД

Про це повідомив очільник ЦПД Андрій Коваленко.

"Жодних наказів тримати Курщину до інавгурації Трампа, щоб "її потім обміняти" військові ЗСУ не отримували. Ця інформація, яка крутиться в ЗМІ, не відповідає дійсності. На Курщині Сили оборони виконують конкретні бойові завдання, які безпосередньо пов'язані із загальною картиною фронту. І від цих завдань, в тому числі, залежить ситуація на кількох інших напрямках, зокрема і кількість росіян на них", - пише Коваленко.

У ЦПД додали, що подібні накази в принципі не можуть звучати в армії.