Жодних наказів тримати Курщину до інавгурації Трампа ЗСУ не отримували, - ЦПД
Українські війська не отримували жодних наказів тримати Курську область до інавгурації Дональда Трампа
Про це повідомив очільник ЦПД Андрій Коваленко.
"Жодних наказів тримати Курщину до інавгурації Трампа, щоб "її потім обміняти" військові ЗСУ не отримували. Ця інформація, яка крутиться в ЗМІ, не відповідає дійсності. На Курщині Сили оборони виконують конкретні бойові завдання, які безпосередньо пов'язані із загальною картиною фронту. І від цих завдань, в тому числі, залежить ситуація на кількох інших напрямках, зокрема і кількість росіян на них", - пише Коваленко.
У ЦПД додали, що подібні накази в принципі не можуть звучати в армії.
- На тлі наступальної операції Сил оборони на територію Курської області РФ збільшилась кількість ворожих обстрілів прикордонних районів Сумської області.
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