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Ексклюзив

Для Путіна наявність російських територій під контролем України є дуже тяжким геополітичним промахом, - політолог Орєшкін

Тетяна Нижник
21 вересня, 2024 субота
13:57
Війна з Росією Воєнні злочинці: Володимир Путін та Валерій Герасимов

Путін відкочує назад – до стратегій геополітики ХІХ століття, і в цій геополітиці він програє

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Таку думку висловив політолог, професор Вільного університету в Ризі Дмитро Орєшкін в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на Еспресо.

"Те, що називається "вихід із війни", - в Європі воєн таких серйозних, за територію принаймні, уже майже сто років немає. Остання була гітлерівська, яка розмовляла про життєвий простір. Німеччина, виявляється, може чудово існувати без гегерстрандівського життєвого простору. Найбільша економіка Європи не мала жодної потреби захоплювати українські чорноземи, бакинську нафту чи донецькі сталь і вугілля, про шо казав Гітлер. Так ось це нормальна тенденція розвитку – інтенсифікація простору замість захоплення чужих територій. Путін відкочує назад – до стратегій геополітики ХІХ століття, геополітики площ тощо. І в цій геополітиці він також програє, адже ви вже в Курській області", - зазначив він.

Насправді справа наближається до того, що війна видихається, вважає Орєшкін.

"В обох сторін великі втрати, в обох сторін за два роки накопичилася втома, в обох сторін проблеми з економікою. Європейські війни тому й припинилися, бо в них не вдається остаточно когось перемогти. Перемога стається в менш розвиненому соціокультурному просторі, а тут все одно доведеться колись домовлятися. І для Путіна наявність російських територій під контролем України – дуже тяжкий геополітичний промах, бо в тій системі цінностей, в якій живе Росія, територія – це найважливіше. І вийшло, що Путін узявся звільняти "русскіх" людей - цю казочку з задоволенням ковтає громадська думка - на території України. Ну, добре, Україна – не суб’єкт, а російські території, які Путін звільняє, так нам розповідає Соловйов. Але ж за це він платить тим, що територія Курської області, яка є міжнародно визнаною територією Росії, перебуває під контролем України. І як із цієї ситуації виборсатися – неясно. Тому, я гадаю, найближчим часом для Путіна найбільшою темою буде повернення території Курської області під свій контроль. Це пропагандистський факт, бо поки це не зроблено, Путін не може сказати, що він ефективний захисник російського народу. І в цьому сенсі Україна завдала дуже болючого удару просто в серце", - резюмував він.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, начебто ЗСУ намагалися прорвати російський кордон, але цьому нібито змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію". У Головному управлінні розвідки українського Міноборони відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. 

7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

10 серпня президент України Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора". Уночі того ж дня в Брянській, Курській та Білгородській областях Росії влада ввела режим контртерористичної операції.

14 серпня стало відомо, що українські військові сформували на території Курської області РФ "санітарну (буферну) зону" для самооборони. Там планується відкрити гуманітарні коридори для евакуації цивільних, а за необхідності в російському регіоні створять військові комендатури.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Ставці з президентом 15 серпня повідомив, що Україна створила першу військову комендатуру в Курській області для надання гуманітарної допомоги місцевим жителям.

15 серпня The Independent повідомляв, що в ході операції ЗСУ в Курській області РФ взяли в полон близько двох тисяч російських військовослужбовців.

13 вересня стало відомо, що протягом серпня 2024 року росіяни подали очільнику Кремля Володимиру Путіну 1927 звернень щодо зниклих безвісти або полонених військових. Це рекордна кількість з початку повномасштабного вторгнення.

Цього ж дня Зеленський заявив, що Росія прагне стягнути 60-70 тис. своїх військових у Курську область. За його словами, ворог розпочав там швидкі наступальні дії, але серйозного успіху не має.

19 вересня президент України Володимир Зеленський розповів, що близько 40 тис. російських військових вдалося відволікти на Курський напрямок завдяки операції ЗСУ в регіоні.

Теги:
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Росія
Володимир Путін
військові
російська армія
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