Арешт Усика, "Шахтар" в ЛЧ і тренування Ястремської з росіянином: огляд новин українського спорту за тиждень

"Шахтар" дебютував в оновленому форматі ЛЧ

Цього тижня стартував новий сезон Ліги чемпіонів, яка, починаючи з цього року, проводиться у новому форматі: в основному раунді змагаються 36 команд, а кожна з команд зіграє по 8 матчів.

Вісім найкращих команд вийдуть в 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те зіграють у стикових матчах. Для всіх інших - єврокубковий сезон завершиться.

Україну в Лізі чемпіонів презентує донецький "Шахтар". 18 вересня "гірники" зуміли зіграти внічию проти італійської "Болоньї" (0:0) - команди-сенсації минулого сезону Серії А.

У цьому матчі насправді впевненіше виглядала "Болонья", як результат голкіпер Дмитро Різник здійснив 5 сейвів і потрапив у символічну збірну найкращих футболістів 1-го туру ЛЧ.

Фото: Getty Images

Але й "Шахтар" мав можливість вигравати - зірка команди Георгій Судаков не реалізував пенальті на зустрічі.

У 2-му турі українська команда зустрінеться з італійською "Аталантою". Цей матч пройде 2 жовтня.

Фото: ФК Шахтар

Помер боксер збірної України Карцан

У 25-річному віці помер представник збірної України з боксу Аркадій Карцан. Детальні причини смерті не розголошуються. Відомо, що боксер три дні перебував у комі, а 17 вересня його серце зупинилося.

Аркадій Карцан – майстер спорту міжнародного класу з боксу, багаторазовий чемпіон України. 25-річний спортсмен представляв Україну на Європейських іграх - 2023.

У 2023 році Карцан став чемпіоном України з боксу у ваговій категорії 92 кг.

На внутрішніх змаганнях презентував хмельницький СК "Авангард".

Фото: зі соцмереж

"Арсенал" планує позбутися Зінченка

За інформацією TEAMtalk, пріоритет "Арсеналу" на зимове трансферне вікно - підписання нового лівого захисника. Тренерському штабу подобається Мігель Гутьєррес з іспанської "Жирони".

Водночас в "Арсеналі" планують продати українця Олександра Зінченко. Не входить у плани "канонірів" також шотландець Кіран Тірні.

У поточному сезоні Зінченко провів 2 матчі за "Арсенал". Проте сумарно відіграв лише 79 хвилин. Українець травмувався, а також програв конкуренцію Юррієну Тімберу.

Фото: Getty Images

Тенісистка Ястремська провела тренування з 15-річним росіянином

На сторінці академії Патріка Муратоглу Instagram зʼявився ролик з тенісного корту, де українка Даяна Ястремська проводить спільне тренування з 15-річним Єгором Навразіді.

Третя ракетка України вподобала допис.

Навразіді - росіянин. У 2020 році відпочивав у тимчасово окупованому Криму. Академія, де пройшло спільне тренування, розташована у Франції.

Фото: Getty Images

Арешт Усика в аеропорту Кракова

Ввечері вівторка, 17 вересня, українського боксера Олександра Усика затримали в аеропорті польського Кракова. Інцидент одразу ж набув широкого розголосу, а в справу втрутились президент Володимир Зеленський і МЗС України.

"Я був обурений таким ставленням до нашого громадянина й чемпіона. Доручив міністру закордонних справ України Андрію Сибізі та міністру внутрішніх справ України Ігорю Клименку негайно розібратися в усіх деталях інциденту в аеропорту Кракова", - написав Зеленський після того, як стало відомо, що правоохоронці відпустили Усика.

Сам спортсмен. коментуючи інцидент, заявив, що сталося непорозуміння та подякував українським дипломатам за підтримку.

На наступний день зʼявились нові деталі: поляки виступили зі заявою, що стан Усика та його тренера Сергія Лапіна був "непридатний для подорожі літаком".

У підсумку обох українців не допустили на рейс. Вони втратили статус пасажирів, але не захотіли залишити зону виходу. Тому на Усика й одягнули кайданки. Проте, як пояснили поляки, це була "превентивна міра", щоб довести людину до службового приміщення, де "його відразу ж було розкуто".

"Чоловіки не чинили опору, але були у збудженому стані", - йшлось у повідомленні.

До цього ESPN із посиланням на власні джерела писав, що Усика затримали після того, як він намагався сісти на літак до Валенсії, де мав розпочати підготовку до реваншу проти Тайсона Ф’юрі.

Український боксер пояснював, що вони просто виснажені майже 14-годинною дорогою з Києва. Проте через мовний бар’єр і те, що Усик був "категоричним, що вони ні в чому не винні", його затримали.

Версія промоутера

Промоутер Олександр Красюк наголосив, що людиною, яку затримали разом з ним, був не тренер Сергій Лапін, а друг Усика Олександр.

"Вилітали рейсом FR2777 RyanAir із Кракова до Салоніків, перед цим проїхавши понад 11 годин із Києва до Кракова автомобілем і трішки втомившись. Усик мав priority чергу на посадку, а його товариш – загальну чергу, він заснув на сидіннях у зоні очікування", - написав Красюк.

Як розповідає промоутер, після оголошення початку посадки Усик розбудив друга та сказав, що чекатиме на нього біля виходу. Пройшовши процедуру перевірки паспорта та посадкового, Усик лишився чекати на товариша. З цього все і почалося.

"Співробітники авіакомпанії якимось дивним чином встановили стан іншого Олександра як "глибоке алкогольне сп'яніння" і не дозволили пройти на рейс. Усик почав зʼясовувати причини недопуску зі співробітниками RyanAir, однак ті відмовились давати пояснення, викликавши поліцію. Після появи офіцерів працівники авіакомпанії вказали на другого Олександра й пояснили свої висновки щодо недопуску на рейс. Поліція попросила його пройти з ними для встановлення факту й оформлення документів", - розповів Красюк.

У результаті Усик заявив, що не полетить без друга і не збирається покидати зону посадки до появи представників української дипломатії. На що поліціянти пригрозили затриманням і одяганням кайданок.

"Тоді Усик протягнув руки… І поліціянт одягнув кайданки на його запʼястя. І лише на нього, бо, як видно на відео, яке зняв хтось із пасажирів, інший Олександр йде без кайданок й тримає в руці дорожню сумку. У місцевому приміщенні поліції другому Олександру запропонували пройти "драггер", який показав вміст алкоголю, еквівалентний одній пляшці пива. Після цього між поліціянтами та співробітниками авіакомпанії відбулась "неприємна розмова", однак вже було запізно", - поділився подробицями Красюк.

Він зауважив, що на той час на місці вже був генконсул України й пояснення вже довелося давати польським правоохоронцям.

Фото: Getty Images

Україна здобула першу перемогу на ЧС з футзалу

У 2-му турі групового раунду ЧС-2024 збірна України з футзалу розгромила Анголу з рахунком 7:2. Дублем відзначився Ігор Корсун.

У турнірній таблиці своєї групи Україна з 3 балами піднялася на третє місце. Таку ж кількість очок мають Аргентина та Афганістан, які свій матч 2-го туру ще не зіграли. Ангола без набраних пунктів йде четвертою.

Завершальний матч Україна проведе проти Афганістану у суботу, 21 вересня. Перемога виведе нашу команду у плей-офф ЧС.

Фото: Getty Images