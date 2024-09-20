Українця визнали найкращим воротарем 1-го туру Ліги чемпіонів
Воротар донецького "Шахтаря" Дмитро Різник визнаний найкращим голкіпером 1-го туру Ліги чемпіонів
Про це пише статистичний портал SofaScore.
Дмитро Різник отримав оцінку 8,3 та місце у символічній збірній 1-го туру оновленої Ліги чемпіонів. У матчі проти "Болоньї" (0:0) голкіпер "Шахтаря" зробив 5 сейвів.
Найбільше представництво у цій символічній збірній має мюнхенська "Баварія" (4 гравці), яка розгромила загребське "Динамо" (9:2).
Фото: SofaScore
Оновлена Ліга чемпіонів
Цього сезону Ліга чемпіонів проходить за новим форматом. В основному раунді, який триватиме з вересня по січень, беруть участь 36 команд. Кожна з команд зіграє по 8 матчів.
Вісім найкращих команд вийдуть в 1/8 фіналу, а клуби, які посядуть місця з 9-го по 24-те зіграють у стикових матчах. Для всіх інших - єврокубковий сезон завершиться.
Дебютний матч оновленої ЛЧ проти "Болоньї" закінчився для "Шахтаря" внічию (0:0). У 2-му турі українська команда зустрінеться з італійською "Аталантою". Цей матч пройде 2 жовтня.
У цьогорічній Лізі чемпіонів "Шахтар" також зіграє проти німецьких "Баварії" та "Боруссії Дортмунд", лондонського "Арсеналу", швейцарського "Янг Бойза", нідерландського ПСВ і французького "Бреста".
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