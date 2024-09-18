Усика відпустили після арешту в аеропорту Кракова. Зеленський відреагував

Про арешт повідомив народний депутат України Жан Беленюк.

"Олександра Усика заарештували в аеропорту Кракова. Обставини зʼясовуються", - написав Беленюк.

За словами дружини боксера, не сталось нічого кримінального.

"Все нормально, все гаразд! Пізніше Олександр все пояснить!! Нічого кримінального... Усім спокійної ночі!", - написала Катерина Усик.

У мережі також є відео з місця подій:

Речник МЗС Георгій Тихий у коментарі для "Радіо Свобода" повідомив, що в аеропорт терміново вирушив генконсул України в Кракові.

"Міністр Андрій Сибіга уже звернуся до свого польського колеги з метою негайно вирішити цю ситуацію. Міністр також доручив Генконсулу висловити протест та обурення таким ставленням", – йдеться у повідомленні.

Після опівночі зі заявою виступив Володимир Зеленський. Президент поговорив телефоном з Усиком, коли той був затриманий.

"Я був обурений таким ставленням до нашого громадянина й чемпіона. Доручив міністру закордонних справ України Андрію Сибізі та міністру внутрішніх справ України Ігорю Клименку негайно розібратися в усіх деталях інциденту в аеропорту Кракова", - пише Зеленський.

Президент України заявив, що Олександра Усика відпустили й більше його ніхто не затримує.

Фото ілюстративне: ОП

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