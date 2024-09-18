"Непридатні для подорожі": ЗМІ назвали обставини затримання Усика в Польщі

Про це повідомляє ESPN із посиланням на власні джерела.

Згідно з повідомленням, Усика затримали після того, як він намагався сісти на літак до Валенсії, де мав розпочати підготовку до реваншу проти Тайсона Ф’юрі.

Джерело повідомило, що Усику та його тренеру Сергію Лапіну відмовили в посадці після того, як представник авіакомпанії вирішив, що вони "непридатні для подорожі літаком".

Зазначають, що Усик намагався пояснити, що вони просто виснажені майже 14-годинною дорогою з Києва. Проте через мовний бар’єр і те, що Усик був "категоричним, що вони ні в чому не винні", його затримали.