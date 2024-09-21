У Казахстані 400 ув'язнених влаштували бунт у колонії і підпалили трансформатор
У суботу, 21 вересня, у Туркестанській області Казахстану ув'язнені колонії № 55 під час планового обшуку збунтувалися та влаштували підпал
Про це повідомляє Orda.
Зазначається, що співробітники департаменту кримінально-виправної системи влаштували перевірку на наркотики. У результаті кілька людей помістили до карцеру.
"Це викликало невдоволення засуджених, що виявилося в масовій непокорі (можливо, перевіряльники вжили жорстких заходів)", – повідомили джерела виданню.
За даним видання, у бунті брало участь близько 400 ув'язнених. У результаті вони підпалили електричний трансформатор. Загалом у колонії покарання відбувають понад 700 людей.
Пресслужба комітету головно-виконавчої системи МВС Казахстану підтвердила цю інформацію. Там відзначили, що ситуацію вдалося стабілізувати. Водночас двоє військовослужбовців отримали незначні тілесні пошкодження, їм надали медичну допомогу.
- Торік у в'язниці, розташованій неподалік столиці Гондурасу, стався бунт, під час якого щонайменше 41 жінка була вбита, а деякі з них загинули внаслідок смертельних опіків.
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