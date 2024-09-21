Як ТЦК перевірятиме документи у військовозобов'язаних: Лубінець пояснив зміни до законодавства
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про зміни в законодавстві щодо мобілізації, зокрема про перевірку військово-облікових документів
Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.
"Завершальна публікація щодо змін до законодавства про мобілізацію стосуватиметься нововведень щодо перевірки військово-облікових документів", - зазначив омбудсман.
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Згідно з інфографікою, оприлюдненою Лубінцем, перевірка військово-облікових документів може проводитися для чоловіків віком від 18 до 60 років представниками органів охорони державного кордону, ТЦК та СП або поліцейськими.
Фото: омбудсман Лубінець Дмитро
Крім того, особа, яка здійснює перевірку військово-облікових документів зобов'язана назвати своє прізвище, ім'я та по батькові, посаду, а також показати службове посвідчення особи, уповноваженої вручати повістки разом із документом, що посвідчує особу.
Фото: омбудсман Лубінець Дмитро
Під час вручення повістки перевіряється приналежність громадянина до військового обов'язку, звіряються його персональні дані та дані військово-облікового документа з даними ЄДРПОУ.
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У випадку виявлення порушень правил військового обліку старший групи оповіщення запрошує громадянина до ТЦК та СП для взяття на військовий облік, проходження медичного уточнення даних, оформлення та вручення повістки.
Фото: омбудсман Лубінець Дмитро
У разі відмови громадянина від отримання повістки, уповноважений представник складає акт відмови, який підписується не менш як двома членами групи оповіщення.
У разі відмови прослідувати до ТЦК та СП поліцейський, що входить до складу групи оповіщення, проводить адміністративне затримання та доставлення громадянина до найближчого ТЦК та СП.
Фото: омбудсман Лубінець ДмитроТакож Лубінець розповів про особливості перевірки військово-облікових документів.
Фото: омбудсман Лубінець Дмитро"Звертаю увагу на можливі зміни в законодавстві, тому для прийняття рішень рекомендую звертатися до актуальної редакції нормативно-правових актів", - підсумував він.
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наразі понад 900 тис. українців отримали бронь від мобілізації, але уряд допускає можливість збільшення обсягів бронювання.
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