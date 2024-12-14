Помилка від ФІФА через Крим, а Усик вже у Саудівській Аравії. Головні новини українського спорту за тиждень

Кіпр і Швеція випередили Україну в рейтингу УЄФА

Цього тижня донецький "Шахтар" програв мюнхенській "Баварії" (1:5) у Лізі чемпіонів, а київське "Динамо" поступилось іспанському "Реал Сосьєдаду" (0:3) у Лізі Європи.

Через невдачі українських команд наша асоціація продовжує втрачати позиції у рейтингу УЄФА. Загальна кількість балів України у таблиці коефіцієнтів - 23,400 - 23 місце. Цього тижня нашу країну обігнали Швеція і Кіпр. Позаду України - Угорщина - 22,500.

Якщо Україна закінчить цей сезон на 23-му місці, то у розіграші 2026/2027 матиме чотири квоти в єврокубках: одну — в ЛЧ (2--й кваліфікаційний раунд), одну — в ЛЄ (1-й кваліфікаційний раунд) та дві — в Лізі конференцій (2-й кваліфікаційний раунд).

Юхим Конопля (ліворуч) та Лерой Сане. Фото: Getty Images

У Саудівській Аравії відкрито заявили про амбіції організувати чемпіонський бій для Кличка

Голова генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх звернувся до Володимира Кличка та заявив, що працюватиме над організацією чемпіонського бою для українця.

"Хочу побачити тебе у ринзі ще раз, як ти намагаєшся знову отримати пояс чемпіона світу. Побачимо результат бою Усик – Фʼюрі, результат бою Дюбуа. Я проситиму, щоб WBC, IBF, WBA, WBO дали тобі шанс досягнути цієї мрії", – сказав Туркі Аль аш-Шейх.

Turki Alalshikh tells Klitschko to comeback in 2025 for Fury vs Usyk winner!!



What do you think? #WBCHamburg2024 pic.twitter.com/WTgrEkXoe3 — Fight Hub TV (@FightHubTV) December 9, 2024

ФІФА під час жеребкування ЧС-2026 показала карту України без Криму

Під час жеребкування на ЧС-2026 у штаб-квартирі ФІФА в Цюриху організатори показали карту України без анексованого Росією Криму.

Це сталось, коли організатори показували на мапі Європи країни, які не зможуть зіграти одна з одною під час кваліфікації. Під час жеребкування ФІФА розводить між собою Україну та Білорусь.

Українська асоціація футболу надіслала лист на адресу генерального секретаря ФІФА Матіаса Графстрьома й генерального секретаря УЄФА Теодора Теодорідіса. У ньому наголосили на неприпустимості такої помилки в зображенні карти України.

МЗС України вимагає вибачень від ФІФА, яка показала карту України без Криму. Реакції поки немає.

Президент ФІФА Джанні Інфантіно. Фото: gettyimages

За результатами жеребкування відбору на ЧС-2026, Україна потрапила до групи D, де її суперниками стануть Ісландія, Азербайджан та переможець чвертьфіналу Ліги націй між Францією та Хорватією.

Безпосередньо на ЧС-2026 вийдуть переможці груп, команди, які фінішують другими, зіграють у стикових матчах.

"Будь-які суперники важкі. Гадаю, грати можна з усіма. Так, із першого кошика нам випала Франція чи Хорватія... На мою думку, французи — фаворити, але подивимось. Будемо готуватися й боротися. У французів і рейтинг вищий, але я дивився матчі хорватів і розумію, що це також дуже серйозна команда", - сказав Сергій Ребров.

Ребров також відзначив збірну Ісландії, багато гравців якої виступають у найсильніших європейських чемпіонатах.

"Дуже важко буде грати в Ісландії, адже вдома ця команда виступає потужно. Останнім часом ісландці дуже додали. Багато їхніх футболістів виступає в топчемпіонатах", - резюмував головний тренер збірної України.

Сергій Ребров. Фото: Getty Images

Усик прибув у Саудівську Аравію на реванш з Фʼюрі

Ввечері четверга, 12 грудня, український боксер Олександр Усик прибув у Саудівську Аравію, де пройде його реванш з Тайсоном Фʼюрі.

В Ер-Ріяді Олександра Усика та його команду зустріла велика кількість вболівальників з українською символікою.

Тайсон Фʼюрі, як і Усик, також вже завершив тренувальний табір. Реванш пройде вже 21 грудня