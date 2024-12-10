У Саудівській Аравії заявили про амбіції організувати чемпіонський бій для Кличка

Свою заяву Туркі Аль аш-Шейх зробив під час проведення конгресу WBC (Всесвітньої боксерської ради).

"Хочу побачити тебе у ринзі ще раз, як ти намагаєшся знову отримати пояс чемпіона світу. Побачимо результат бою Усик – Фʼюрі, результат бою Дюбуа. Я проситиму, щоб WBC, IBF, WBA, WBO дали тобі шанс досягнути цієї мрії», – сказав очільник генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг.

Turki Alalshikh tells Klitschko to comeback in 2025 for Fury vs Usyk winner!!



What do you think? #WBCHamburg2024 pic.twitter.com/WTgrEkXoe3 — Fight Hub TV (@FightHubTV) December 9, 2024

Володимир Кличко і можливе повернення на ринг

У 2015 році Кличко програв Ф’юрі одностайним рішенням суддів. 48-річний Володимир Кличко завершив кар'єру у 2017-му після поразки від британця Ентоні Джошуа.

У 2022 році Кличко-молодший заявив, що може повернутися на ринг, аби побити рекорд американця Джорджа Формана та стати найстаршим в історії чемпіоном світу в надважкій вазі.

У листопаді 2024-го повідомлялось, що у Кличка-молодшого зірвались переговори про повернення на ринг заради чемпіонського бою.

У грудні голова генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх запевнив, що реванш Кличка-молодшого і Тайсона Фʼюрі відбудеться, якщо британець переможе Олександра Усика.

Протистояння Усика та Ф'юрі

18 травня Олександр Усик переміг роздільним рішенням суддів Тайсона Ф'юрі та став першим в історії боксером, який здобув усі чотири титули у надважкій вазі.

У червні українець відмовився від поясу IBF (Міжнародної боксерської федерації). На кону другого бою Усика і Фʼюрі стоятимуть пояси WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації) у суперважкій вазі, тому він не матиме статусу поєдинку за звання абсолютного чемпіона.

Реванш пройде 21 грудня на Kingdom Arena в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).