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Ексклюзив

"Слід відзначити декілька вагомих точок": політолог Магда про можливий переговірний процес

Ірена Моляр
14 грудня, 2024 субота
18:36
Війна з Росією

Євген Магда, виконавчий директор Інституту світової політики, зазначив, що Росія не хоче вести переговори з Україною, бо таким чином вона визнає нашу зовнішньополітичну суб'єктність

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Про це він розповів в етері Еспресо.

"Що стосується перемовин, то я б хотів відзначити, на мою думку, кілька вагомих точок. По-перше, Росія не хоче вести переговори з Україною. Для неї переговори з Україною - визнання нашої зовнішньополітичної суб'єктності, і в такому разі Росія, відверто кажучи, буде себе почувати не дуже впевнено. Я дивлюсь, як зараз Путін виступає на збіговиську Єдиної Росії, розповідає там про так звану СВО і багато чого іншого, але я думаю, що ми маємо на це дивитися максимально критично", - зауважив політолог.

За його словами, другою такою точкою є те, що Росія хоче вести переговори зі Сполученими Штатами. І відповідно, на це має реагувати нова американська адміністрація, бо враховувати, що будуть переговори зі старою адміністрацією Байдена,  це просто неможливо на сьогоднішній момент.

"Третім є те, що припинення російсько-української війни швидше за все стане початком переговорного процесу, який пов'язаний буде зі створенням гарантій і обмеженням озброєнь в умовах багатополярного світу. Тому що те, що було в біполярному світі на сьогоднішній момент скасовано, фактично залишається один єдиний договір про обмеження ракетних озброєнь між США і Росією. І не зовсім зрозуміло, де в цьому рівнянні, наприклад, Китай чи ЄС. А нам треба усвідомлювати, що ми маємо працювати над власним зміцненням, бо без зміцнення позиції України нам просто не варто розраховувати на якісь зростання зовнішньополітичної суб'єктності", - резюмував Євген Магда.

 

  • 13 грудня NBC повідомив, що команда Трампа з національної безпеки веде перемовини з адміністрацією чинного американського лідера Джо Байдена та українськими чиновниками щодо "пошуку способу" закінчення війни.
  • Генеральний секретар НАТО Марк Рютте застеріг від публічних обговорень імовірної мирної угоди між Києвом та Москвою, аби не робити російського диктатора Володимира Путіна обізнанішим.
Теги:
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Світ
Україна
Росія
Китай
ЄС
Володимир Путін
США
переговори з РФ
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