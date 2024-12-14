"Слід відзначити декілька вагомих точок": політолог Магда про можливий переговірний процес

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Що стосується перемовин, то я б хотів відзначити, на мою думку, кілька вагомих точок. По-перше, Росія не хоче вести переговори з Україною. Для неї переговори з Україною - визнання нашої зовнішньополітичної суб'єктності, і в такому разі Росія, відверто кажучи, буде себе почувати не дуже впевнено. Я дивлюсь, як зараз Путін виступає на збіговиську Єдиної Росії, розповідає там про так звану СВО і багато чого іншого, але я думаю, що ми маємо на це дивитися максимально критично", - зауважив політолог.

За його словами, другою такою точкою є те, що Росія хоче вести переговори зі Сполученими Штатами. І відповідно, на це має реагувати нова американська адміністрація, бо враховувати, що будуть переговори зі старою адміністрацією Байдена, це просто неможливо на сьогоднішній момент.

"Третім є те, що припинення російсько-української війни швидше за все стане початком переговорного процесу, який пов'язаний буде зі створенням гарантій і обмеженням озброєнь в умовах багатополярного світу. Тому що те, що було в біполярному світі на сьогоднішній момент скасовано, фактично залишається один єдиний договір про обмеження ракетних озброєнь між США і Росією. І не зовсім зрозуміло, де в цьому рівнянні, наприклад, Китай чи ЄС. А нам треба усвідомлювати, що ми маємо працювати над власним зміцненням, бо без зміцнення позиції України нам просто не варто розраховувати на якісь зростання зовнішньополітичної суб'єктності", - резюмував Євген Магда.