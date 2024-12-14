Укрпошта випустила лімітований набір марок до Дня Сухопутних військ України
До Дня Сухопутних військ України Укрпошта представила лімітовану серію марок. Набір включає шість марок, дизайнерський конверт і спецпогашення, створені в межах проєкту "Власна марка"
Про це повідомили у Сухопутних військах ЗС України.
Презентація відбулася за участю генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського та командувача Сухопутних військ генерал-майора Михайла Драпатого.
Драпатий висловив подяку Укрпошті за вшанування ролі Сухопутних військ у боротьбі проти російського агресора.
"Сухопутні війська ЗСУ - завжди там, де важко, де є загострення, де найбільші обмеження та найбільші ризики", - підкреслив він.
Ігор Смілянський зазначив, що марки символізують український опір та незламність.
"Ми мріємо, що зможемо погасити ці марки у Сєвєродонецьку, Маріуполі та інших звільнених українських містах. Слава Сухопутним військам! Слава Україні", - наголосив він.
На марках зображено фото бойової діяльності шести підрозділів Сухопутних військ: ракетних військ та артилерії, армійської авіації, протиповітряної оборони, спеціальних, танкових і механізованих підрозділів.
Тираж становив лише 1250 колекційних наборів, які були розкуплені менш ніж за добу. Колекціонери, які відвідали Головпоштамт у Києві, мали можливість отримати підпис командира Сухопутних військ на своїх наборах.
Крім того, частина доходів від продажу лімітованих серій марок буде передана на підтримку українських військовослужбовців.
- У п'ятницю, 6 грудня, Укрпошта відкрила різдвяні резиденції у своїх відділеннях по всій Україні. Також компанія випустила марку "Лист Святому Миколаю".
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