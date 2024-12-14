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Укрпошта випустила лімітований набір марок до Дня Сухопутних військ України

Марія Науменко
14 грудня, 2024 субота
15:47
Суспільство

До Дня Сухопутних військ України Укрпошта представила лімітовану серію марок. Набір включає шість марок, дизайнерський конверт і спецпогашення, створені в межах проєкту "Власна марка"

Зміст

Про це повідомили у Сухопутних військах ЗС України.

Презентація відбулася за участю генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського та командувача Сухопутних військ генерал-майора Михайла Драпатого.

Драпатий висловив подяку Укрпошті за вшанування ролі Сухопутних військ у боротьбі проти російського агресора. 

"Сухопутні війська ЗСУ - завжди там, де важко, де є загострення, де найбільші обмеження та найбільші ризики", - підкреслив він.

Ігор Смілянський зазначив, що марки символізують український опір та незламність. 

"Ми мріємо, що зможемо погасити ці марки у Сєвєродонецьку, Маріуполі та інших звільнених українських містах. Слава Сухопутним військам! Слава Україні", - наголосив він.

На марках зображено фото бойової діяльності шести підрозділів Сухопутних військ: ракетних військ та артилерії, армійської авіації, протиповітряної оборони, спеціальних, танкових і механізованих підрозділів.

Тираж становив лише 1250 колекційних наборів, які були розкуплені менш ніж за добу. Колекціонери, які відвідали Головпоштамт у Києві, мали можливість отримати підпис командира Сухопутних військ на своїх наборах.

Крім того, частина доходів від продажу лімітованих серій марок буде передана на підтримку українських військовослужбовців.

  • У п'ятницю, 6 грудня, Укрпошта відкрила різдвяні резиденції у своїх відділеннях по всій Україні. Також компанія випустила марку "Лист Святому Миколаю".

 

Теги:
Новини
Україна
Укрпошта
Ігор Смілянський
Свята
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