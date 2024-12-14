Укрпошта випустила лімітований набір марок до Дня Сухопутних військ України

Про це повідомили у Сухопутних військах ЗС України.

Презентація відбулася за участю генерального директора Укрпошти Ігоря Смілянського та командувача Сухопутних військ генерал-майора Михайла Драпатого.

Драпатий висловив подяку Укрпошті за вшанування ролі Сухопутних військ у боротьбі проти російського агресора.

"Сухопутні війська ЗСУ - завжди там, де важко, де є загострення, де найбільші обмеження та найбільші ризики", - підкреслив він.

Ігор Смілянський зазначив, що марки символізують український опір та незламність.

"Ми мріємо, що зможемо погасити ці марки у Сєвєродонецьку, Маріуполі та інших звільнених українських містах. Слава Сухопутним військам! Слава Україні", - наголосив він.

На марках зображено фото бойової діяльності шести підрозділів Сухопутних військ: ракетних військ та артилерії, армійської авіації, протиповітряної оборони, спеціальних, танкових і механізованих підрозділів.

Тираж становив лише 1250 колекційних наборів, які були розкуплені менш ніж за добу. Колекціонери, які відвідали Головпоштамт у Києві, мали можливість отримати підпис командира Сухопутних військ на своїх наборах.

Крім того, частина доходів від продажу лімітованих серій марок буде передана на підтримку українських військовослужбовців.