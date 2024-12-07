Укрпошта відкрила різдвяні резиденції і випустила марку "Лист Святому Миколаю"

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський та пресслужба компанії у Facebook.

"У нас було багато серйозних марок останнім часом, а от вчора була добра, позитивна та весела, хоч і трохи десь емоційна", - написав Смілянський.

Офіційно ввели в обіг марку "Лист Святому Миколаю" діти, які були присутні на відкритті Різдвяної поштової резиденції.





"Дарували подарунки, малювали, слухали віршики, фотографувались біля ялинки, писали листи, клеїли на них нову марку - загалом, подарували дітям трішки свята, на яке вони точно заслуговують", - розповів гендиректор компанії.

Дизайн нового випуску створив Кость Лавро, надихнувшись листом хлопчика Ігоря, який попросив "суперсилу для ЗСУ", "броню 100 рівня", "нескінченний запас зброї" й головне — щоб усі українські воїни повернулися живими.

Пропонований поштовий набір містить аркуш "Лист Святому Миколаю", конверт "Перший день" та картку. Замовити марку можна на сайті Укрпошти та придбати у фізичних відділеннях. Вартість набору становить 128 грн.