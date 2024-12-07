Укрпошта відкрила різдвяні резиденції і випустила марку "Лист Святому Миколаю"
У п'ятницю, 6 грудня, Укрпошта відкрила різдвяні резиденції у своїх відділеннях по всій Україні. Також компанія випустила марку "Лист Святому Миколаю"
Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський та пресслужба компанії у Facebook.
"У нас було багато серйозних марок останнім часом, а от вчора була добра, позитивна та весела, хоч і трохи десь емоційна", - написав Смілянський.
Офіційно ввели в обіг марку "Лист Святому Миколаю" діти, які були присутні на відкритті Різдвяної поштової резиденції.
"Дарували подарунки, малювали, слухали віршики, фотографувались біля ялинки, писали листи, клеїли на них нову марку - загалом, подарували дітям трішки свята, на яке вони точно заслуговують", - розповів гендиректор компанії.
Дизайн нового випуску створив Кость Лавро, надихнувшись листом хлопчика Ігоря, який попросив "суперсилу для ЗСУ", "броню 100 рівня", "нескінченний запас зброї" й головне — щоб усі українські воїни повернулися живими.
Пропонований поштовий набір містить аркуш "Лист Святому Миколаю", конверт "Перший день" та картку. Замовити марку можна на сайті Укрпошти та придбати у фізичних відділеннях. Вартість набору становить 128 грн.
- Нагадаємо, 1 грудня у Великій лаврській дзвіниці у Києві відкрилася резиденція Святого Миколая. Вона працюватиме до 25 грудня.
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