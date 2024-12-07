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Укрпошта відкрила різдвяні резиденції і випустила марку "Лист Святому Миколаю"

Світлана Кравченко
7 грудня, 2024 субота
13:49
Суспільство Марка "Лист Святому Миколаю"

У п'ятницю, 6 грудня, Укрпошта відкрила різдвяні резиденції у своїх відділеннях по всій Україні. Також компанія випустила марку "Лист Святому Миколаю"

Зміст

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський та пресслужба компанії у Facebook.

"У нас було багато серйозних марок останнім часом, а от вчора була добра, позитивна та весела, хоч і трохи десь емоційна", - написав Смілянський.

Офіційно ввели в обіг марку "Лист Святому Миколаю" діти, які були присутні на відкритті Різдвяної поштової резиденції.



"Дарували подарунки, малювали, слухали віршики, фотографувались біля ялинки, писали листи, клеїли на них нову марку - загалом, подарували дітям трішки свята, на яке вони точно заслуговують", - розповів гендиректор компанії.

Дизайн нового випуску створив Кость Лавро, надихнувшись листом хлопчика Ігоря, який попросив "суперсилу для ЗСУ", "броню 100 рівня", "нескінченний запас зброї" й головне — щоб усі українські воїни повернулися живими.

Марка "Лист Святому Миколаю"

Пропонований поштовий набір містить аркуш "Лист Святому Миколаю", конверт "Перший день" та картку. Замовити марку можна на сайті Укрпошти та придбати у фізичних відділеннях. Вартість набору становить 128 грн.

  • Нагадаємо, 1 грудня у Великій лаврській дзвіниці у Києві відкрилася резиденція Святого Миколая. Вона працюватиме до 25 грудня.
     
Теги:
Новини
Україна
Укрпошта
Ігор Смілянський
Свята
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