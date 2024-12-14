"Зробіть Росію знову маленькою": литовську спортсменку усунули з ЧС з функціональних видів спорту через напис на футболці

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Спортсменка зазначила, що на змагання її команда приїхала, знаючи про участь російських спортсменів, які змагатимуться під нейтральним прапором.

"Нам сказали, що вони змагатимуться як "нейтральні". Що означають такі "нейтральні" російські спортсмени, ми вже відчули", - наголосила Дудайте, додавши, що її обурило особливе ставлення організаторів до "нейтральних".

Спортсменка вирішила висловити свою громадянську позицію, одягнувши футболку з написом "Make Russia small again", яку носив президент України.

"Коли ми приїхали в Угорщину, побачила, як організатори вітають росіян і радіють їхній участі. Я вважаю, що не можна вітати країну-агресора", - підкреслила вона.

За словами Дудайте, організатори спочатку зробили їй зауваження через напис на футболці та наказали замінити її. Коли спортсменка відмовилася, її дискваліфікували.

"Організатори не визнали це неприйнятним, але моя футболка видалася провокацією. Після першого матчу прийшов організатор і попросив переодягнутися. Якщо я цього не зроблю, мені сказали, що знімуть або мене, або всю збірну Литви. Я не боялась і не шкодувала, що мене виключать, але я не хотіла, щоб відповідальність за мої дії лягла на всіх литовських спортсменів, тож я сказала, що якщо їм не подобається мій одяг, то вони повинні мене офіційно виключити", - пояснила спортсменка.

Після дискваліфікації Корнелії Дудайте вся литовська команда вирішила відмовитися від подальшої участі в чемпіонаті, висловивши протест проти допуску росіян до змагань.