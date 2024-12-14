Зеленський здається більш готовим до переговорів і пошуку певної угоди, - дипломат Брайза

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"На Віктора Орбана точно не варто покладатися, адже він зарекомендував себе як дуже проблематичний і пропутінський політик, який відкрито виступає проти підтримки України. Зрештою це можна сказати й про Роберта Фіцо в Словаччині, чи не так? Я думаю, що президент Зеленський уже встановив контакт із Дональдом Трампом. У них відбулися особисті зустрічі, і зараз триває діалог. Ми бачили, як нещодавно вони знову зустрілися в Парижі. Здається, що в міру продовження цих обговорень позиція президента Зеленського дещо пом'якшилася стосовно того, що може бути прийнятним для України", - пояснив Брайза.

Дипломат зауважив, що позиція Володимира Зеленського щодо припинення війни та умов для переговорів стала менш рішучою у вимогах. Він зазначив, що ймовірно президент Зеленський розглядає варіант певного компромісу.



"Раніше його офіційна позиція була набагато жорсткішою, а саме що всі російські війська мають залишити територію України. Однак останнім часом, після розмов із Трампом, хоча це може бути лише збіг обставин, президент Зеленський виглядає менш рішучим і наполегливим у своїх вимогах. Натомість він здається більш готовим до переговорів і пошуку певної угоди. Схоже, що президент Зеленський розглядає можливість певного компромісу. Він уже обговорював це питання з президентом Трампом. Судячи з усього, цей підхід відрізняється від початкової формули миру президента Зеленського. Таким чином, очевидно, що ситуація динамічно розвивається під впливом президента Трампа. Усі намагаються підтримувати добрі стосунки з ним, адже розуміють, що він непередбачуваний, нестандартний і зрештою, заради припинення війни, чинитиме тиск як на Київ, так і на Москву", - додав він.

13 грудня NBC із посиланням на власні джерела повідомили, що к оманда обраного президента США Дональда Трампа з національної безпеки веде перемовини з адміністрацією чинного американського лідера Джо Байдена та українськими чиновниками щодо "пошуку способу" закінчення війни