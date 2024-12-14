Російський виробник СПГ "Новатек" через лобістів намагається відновити відносини з США, - Reuters

Про це інформує Reuters.

За словами одного з джерел, "Новатек" прагне відновити відносини із Заходом після закінчення війни в Україні.

Денис Соловйов, старший виконавчий директор "Новатек", нещодавно відвідав Вашингтон, щоб розпочати співпрацю з американською лобістською компанією. Як зазначив співрозмовник видання, "Новатек" планує звернутися до американських урядових структур протягом найближчих кількох тижнів.

Помічник держсекретаря США з енергетичних ресурсів Джеффрі Пайєтт заявив, що Державний департамент знає про візит "Новатек", але не очікує значних зрушень у відносинах з адміністрацією Байдена до завершення її терміну.

"Зараз не час для звичайних відносин з Росією, - заявив Пайєтт. - Росія знаходиться на штрафному майданчику, і моя робота полягає в тому, щоб вона залишалася там якомога довше - безумовно, до тих пір, поки триває незаконна війна".

Водночас "Новатек" хоче вивести свій проєкт "Арктик СПГ-2" із санкційного списку, оскільки діючі обмеження призвели до оголошення форс-мажору та зупинки виробництва. Компанія має намір використовувати свій податковий статус для доведення того, що не фінансує військові дії Росії, на відміну від інших компаній, таких як "Газпром", які сплачують значні податки, що можуть використовуватися на потреби війни.