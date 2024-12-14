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Ексклюзив

"Не буде такої перспективи": Центр близькосхідних досліджень про шанс створення курдами власної держави після падіння режиму Асада

Ірена Моляр
14 грудня, 2024 субота
19:29
Світ

Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень, вважає, що курди будуть втрачати свої території в Сирії, бо вже почалися заворушення, щоб позбутися курдського впливу

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Щодо створення курдами власної держави після падіння режиму Асада, то скоріш за все такої перспективи не буде. Думаю, що і турки цього не дадуть зробити, і араби, що мешкають на території, які контролюють курди, також не дадуть цьому здійснитися. Територія, яка контролюється курдами, і територія, де реально проживають курди в Сирії, не збігаються. Тобто курди контролюють набагато більше території, яка заселена арабами", - прокоментував експерт-міжнародник.

За його словами, вже є і протести, і заворушення з намаганнями позбутися курдського впливу, тому курди будуть втрачати території.

"Однак паралельно з цими процесами будуть вестися переговори з курдами, щоб вони визнали новий уряд і підняли прапори нової влади, таким чином відмовилися від спроб створити власну державу. І в інтересах курдів швидше це зробити, щоб краще домовитися. Якщо курди домовляться зараз, то будуть одні умови. А якщо будуть наполягати на своїх максималістських позиціях і програють у війні з турками та іншими арабськими загонами, то тоді курдів змусять підписати гірші умови. Це все закінчиться не зараз, а через декілька місяців, коли відбудеться консолідація Сирії, і тут питання – на яких умовах це станься", - резюмував Ігор Семиволос.

Що відбувається в Сирії

У Сирії відбулася масштабна військова операція опозиційних сил проти урядових військ. Сирійська опозиція почала активний наступ уранці 27 листопада і після двох днів зіткнень узяла під контроль 56 населених пунктів у провінціях Алеппо й Ідліб та підійшла до околиць Алеппо.

У суботу, 30 листопада, російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту Алеппо, до центру якого дійшли сирійські повстанці. Водночас РФ пообіцяла режиму Асада додаткову військову допомогу.

Того ж дня Reuters з посиланням на військові джерела повідомило, що сирійські повстанці захопили місто Мараат аль-Нуман в провінції Ідліб, таким чином узявши під свій контроль всю цю провінцію.

Російська влада вирішила відправити у відставку командувача угруповання військ у Сирії Сергія Киселя на тлі втрат і зростання паніки серед російських військових. Ситуація для російського контингенту в Сирії погіршується - повстанські війська наступають на півдні країни, міські бої відбулися в Хамі, Хомсі та Сувейді.

Міністерство закордонних справ України заявило, що відповідальність за деградацію безпекової ситуації в Сирії несуть Росія та Іран. 

4 грудня збройні сили США завдали удару з метою самозахисту проти систем озброєнь у східній Сирії. 5 грудня сирійські повстанці ввійшли в ключове центральне місто Хама. Сили режиму Асада вийшли з міста. Наступного дня МЗС України закликало громадян утриматися від поїздок до Сирії.

Станом на 6 грудня сирійські повстанці, очолювані джихадистським угрупованням "Хайят Тахрір аль-Шам" (ХТС), наблизились до Хомса, третього за величиною міста Сирії. Крім того, підтримуваний США альянс на чолі з сирійськими курдами захопив Дейр-ель-Зор, головне місто на сході Сирії та головний пункт перетину кордону з Іраком.

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган запропонував допомогти сирійському лідеру Башару Асаду в формуванні майбутнього Сирії, однак його пропозиція була відхилена.

7 грудня сирійські опозиційні сили оголосили про взяття під контроль міста Дараа, розташованого на південному заході країни. А вже згодом повстанці заявили, що увійшли в столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада. Президент нібито покинув країну.

Крім того, існує дуже висока ймовірність, що президент Сирії Башар аль-Асад міг загинути в авіакатастрофі 8 грудня, коли тікав із країни з наближенням повстанців до столиці. У Росії кажуть, що він сам вирішив покинути країну.

У неділю, 8 грудня, Російська Федерація почала виводити свої військові кораблі з бази у сирійському Тартусі після взяття повстанцями Дамаску.

Пізніше прем'єр-міністр Сирії Мухаммед Аль-Джалілі заявив, що країні необхідно провести вільні вибори, щоб надати народу можливість обрати своє керівництво.

Bild писало, що Асад планував передати владу протурецьким силам та виїхати до Росії. Переговори про цю передачу відбувалися в столиці Катару Досі.

Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що сирійський диктатор Башар Асад перебуває у Росії "в безпеці".

 

Теги:
Новини
Сирія
курди
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