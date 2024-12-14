Укренерго 15 грудня застосовуватиме одну та дві черги відключень світла
У неділю, 15 грудня, енергетики застосовуватимуть для побутових споживачів в Україні одну та дві черги відключень світла
Про це повідомляє Укренерго.
Так, для побутових споживачів енергетики застосовуватимуть одну чергу відключень з 08:00 до 14:00, з 14:00 до 17:00 – дві черги, а з 17:00 до 22:00 – одну черга вимкнень.
Для промисловості та бізнесу з 08:00 до 22:00 діятимуть обмеження потужності.
Причиною тимчасового запровадження обмежень Укренерго назвало пошкодження енергооб'єктів унаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді та грудні.
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"Ремонтні роботи тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", – зазначили в Укренерго.
У компанії також закликали українців споживати електроенергію ощадливо, коли світло з'являється за графіком.
- У суботу, 14 грудня, графіки відключення електроенергії діятимуть з 00:00 до 22:00 для побутових споживачів: застосовуватимуть одну й дві черги.
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