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Ексклюзив

Зараз наступив момент, коли Орбана треба вигнати з ЄС і НАТО, - Безсмертний

Ірена Моляр
14 грудня, 2024 субота
17:20
Війна з Росією Віктор Орбан

Український політик і дипломат Роман Безсмертний в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зауважив, що присутність прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо та прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана на закритих зустрічах в НАТО чи ЄС призводить до того, що інформація з цих заходів дуже швидко потрапляє до Москви

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Орбан - це не бджола, а трутень. Як відомо, робочі бджоли трутнів на зиму виганяють і вони дохнуть. І от зараз наступив момент, коли цього трутня треба вигнати з ЄС і НАТО. Бо очевидно, що в сьогоднішній ситуації Орбан виконує певну функцію агента Москви. За нинішніх умов це імітація у тих питаннях, які він озвучує, що стосується процесів діалогу чи обміну військовополоненими. Ця інформація лежить на поверхні й всі знають чудово, що Кремль блокує процеси обміну військовополоненими, обміну пораненими, навіть передачею тих, хто загинув, чиї батьки просять повернути тіла. Таким чином, така діяльність на 2/3 - це імітаційний процес", - прокоментував політик.

За його словами, в Орбана завершується період головування в ЄС і йому щось потрібно покласти на стіл і показати, що він зробив. Насправді, крім того, що він здійснював контрпродуктивні вояжі, користі з нього абсолютно ніякої немає.

"Ви ж бачите, як Фіцо підіграв Орбану, нагадавши про Мюнхенську угоду і вказавши на те, що насправді весь цей процес може завершитися тим, що всі згадають про те, що треба ділити територію України й тим самим розрахуватися з ворогом. Тому в діяльності Орбана я бачу, що він просто виконує завдання Кремля. Однак тут важливо, щоб зараз була правильною реакція ЄС і НАТО. Я вже давно кажу про те, що не треба ідентифікувати Орбана та угорців, Фіцо і словаків. А треба позбавити конкретно Орбана участі в засіданнях НАТО, права його участі та голосування в засіданнях Ради ЄС. Вже всі помітили, як присутність і Фіцо, і Орбана призводить до того, що інформація про те, про що йде мова на закритих зустрічах в НАТО чи в ЄС, дуже швидко потрапляє до Москви. Це дуже небезпечна річ", - резюмував Безсмертний.

  • 11 грудня стало відомо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним одразу після зустрічі з новообраним президентом США Дональдом Трампом у Флориді.
  • Президент Володимир Зеленський відреагував на телефонну розмову: "сподіваємося, що Орбан не буде Асаду телефонувати в Москву".
  • Угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан заявив, що запропонував Україні та РФ зробити різдвяне перемирʼя та масштабний обмін полоненими.
Теги:
Новини
Світ
Росія
ЄС
Словаччина
Угорщина
полонені
Віктор Орбан
НАТО
Роберт Фіцо
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