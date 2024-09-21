Має радіус дії 1000 км: Іран представив нову балістичну ракету на військовому параді
У суботу, 21 вересня, на військовому параді Іран представив нову балістичну ракету і модернізований ударний безпілотник
Про це повідомляє The Times of Israel.
Під час щорічного військового параду, присвяченого війні з Іраком Саддама Хусейна 1980-88 років, Іран представив нову балістичну ракету "Джихад" та модернізований дрон Shahed-136B.
Твердопаливна ракета "Джихад" була розроблена і виготовлена аерокосмічним підрозділом Корпусу вартових ісламської революції Ірану і має дальність польоту 1000 кілометрів.
Безпілотник Shahed-136B є модернізованою версією Shahed-136, з новими функціями і дальністю польоту понад 4 тисячі кілометрів.
"Сьогодні наші оборонні і стримуючі можливості зросли настільки, що жоден демон навіть не думає про будь-яку агресію проти нашого дорогого Ірану", - заявив новий президент Ірану Масуд Пезешкян, який був присутній на параді.
Він також додав, що згуртованість ісламських країн дозволить "поставити на місце" Ізраїль.
"Ми можемо поставити на місце кровожерливого, геноцидного узурпатора Ізраїлю, який не виявляє милосердя ні до кого, ні до жінок, ні до дітей, ні до старих, ні до молодих", - наголосив він.
Як зазначили у виданні, ці заяви прозвучали на тлі загострення конфлікту між Ізраїлем та "Хезболлою", яку Ізраїль вважає головним ставлеником Ірану в Лівані.
- Раніше США оголосили про запровадження санкцій проти Росії та Ірану у відповідь на постачання Тегерана балістичних ракет Москві.
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