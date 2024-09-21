Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Кіно Чому варто побачити "Да Вінчі"
Огляд

Чому варто побачити "Да Вінчі"

Ярина Коваль
21 вересня, 2024 субота
14:02
Кіно Дмитро Коцюбайло

В український прокат вийшов документальний фільм про першого добровольця Дмитра Коцюбайла, що за життя отримав звання "Герой України"

Зміст

19 вересня у широкий прокат вийшов документальний фільм про видатного добровольця з Прикарпаття Дмитра Коцюбайла, який загинув 7 березня 2023 року у бою за Бахмут. Стрічка про талановитого хлопчину, який вчився на художника в Івано-Франківіську та - після участі у Революції Гідності - у своїх 18 вирушив на фронт і без жодної спеціальної освіти зумів створити на передовій один із найефективніших підрозділів. Про першого добровольця, якому за життя присвоїли звання "Герой України" і який сьогодні повертається до сучасника у документальній стрічці режисера Володимира Сидька.

Властиво, український кінорежисер і сценарист Володимир Сидько уже не вперше знімає фільми про російсько-українську війну та наших героїв. Його перший великий документальний фільм "Ціна конфлікту" про те, як російська пропаганда обдурила шахтарів Донбасу, отримав кілька міжнародних нагород та номінувався на премію ABCNews VideoSource. А стрічкою "Місія 200" - про волонтерку з Луцька Тетяну Потоцьку-Євчук, яка займається пошуком і перевезенням загиблих українських воїнів на їхню малу батьківщину до їхніх рідних, цього року завершувався Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA.

Є у творчій біографії Володимира Сидька й інші фільми про реалії війни та злочини окупантів. Стрічки, які вже демонструвалися у Європі та США, розповідаючи світові про українські реалії, про ціну оборони України та захисту демократичних цінностей. А відтак це привід новому фільму режисера теж приділити увагу.

Напевно, немає сенсу переповідати в цій статті історію життя Дмитра Коцюбайла. А саме їй присвячено фільм. "Забив" у гуглі  - і маєш і повний, і скорочений варіанти. Однак тут важливо інше – Володимир Сидько, розповідаючи життєпис воїна з позивним "Да Вінчі", зібрав спогади про нього його мами, сестри, коханої, вчителів та побратимів. І навіть Головнокомандувача ЗСУ у 2021-2024 роках Валерія Залужного.

Фото: кадр з д/ф "Да Вінчі"

А ще - збагатив фільм архівними матеріалами, які шукав у відкритому доступі в мережі, і серед яких є відео з камери самого "Да Вінчі", що була прикріплена в нього на шоломі. Зокрема, як на Харківщині підрозділу Дмитра Коцюбайла під час наступу росіян доводилося потихеньку відходити назад та як Да Вінчі радив місцевим мешканцям, щоби звичайні люди не потрапили під обстріл. Отож ідеться про унікальні документальні відеозаписи, яких ніхто не бачив раніше. І тут уже мова не просто про історію життя людини від дати до дати, а про те, якою ця людина була, чим тішилася і через що сумувала, як гартувалася, що їй відгукувалося і т.д.

Фото: кадр з д/ф "Да Вінчі"

Оце незабронзовіння персонажа дуже важливе. Спроба показати, що сучасну історію творять звичайні люди. Або ті, про яких усі думають, що вони – звичайні. Принаймні ніхто не знає, яку потугу кожен із нас носить у власній душі. Дмитро Коцюбайло теж не відразу став тим, до голосу якого прислухалися. Тихий скромний хлопчина, який старанно виконував усі домашні завдання, свого часу і натяку стороннім не давав на те, що має таку сильну харизму, яка уже незабаром змусить підкорятися йому людей зі значно більшим життєвим досвідом та роками.

"Добровольці завжди мають дуже високу мотивацію – ділитиметься думками у фільмі побратим Дмитра. - А коли в тебе є мотивація, то все інше приходить саме собою". Напевно, так. Але вирости у таких лідерів, яким був Коцюбайло, попри всі мотивації, можуть хіба одиниці. Володимир Сидько, презентуючи свого героя через його думки та очима різних людей, робить спробу показати, що таке справжній патріотизм.

Цікавим є і ще один момент фільму. Режисер зібрав та впорядкував друковані інтерв'ю Дмитра за 2014-2017 роки та за допомогою штучного інтелекту відновив його голос. А відтак у стрічці герой особисто розповідає власну історію власними словами, серед яких немає жодного йому приписаного. І це теж інтригує.

Зрештою, особистість Дмитра Коцюбайла – та, до якої кінематографісти звертатимуться ще не раз. Україні потрібні сучасні герої. За час повномасштабного вторгнення ми вже знаємо  - нашій державі цих героїв не бракує: бракує кінематографічних розповідей про них. Про "Привида Києва" Андрія Пільщикова з позивним "Джус",  про громадського активіста Романа Ратушного, про солдата ЗСУ, що був розстріляний російськими військовими за вигук "Слава Україні! " Олександра Мацієвського та про багатьох інших – відомих ширше чи відомих лишень своїй громаді, хтось із яких поповнив довгий перелік загиблих у цій війні, а інші продовжують творити героїчні речі як на передовій, так і в тилу країни.

Такі фільми потрібно знімати. Їх варто показувати насамперед у школах і вузах не колись потім, а вже сьогодні. Щоби не тільки віддати належну шану тим, хто її вартує. А мати їх перед очима, до кого доростати, на кого орієнтуватися, ким пишатися… Адже героями не народжуються – кожен завжди вибирає сам, як чинити…

Теги:
Статті
Новини
Культура
Війна з Росією
Валерій Залужний
Герої України
Читайте також:
Торопець, Тверська область
Автор Влад Дідусь
20 вересня, 2024 п'ятниця
"У Торопці вибухнула мала ядерна зброя?": антиукраїнські наративи західних медіа за 19 вересня
Торопець, Тверська область
Автор Віталій Бесараб
20 вересня, 2024 п'ятниця
Росіяни зберігали дуже дороговартісні та дефіцитні снаряди на території арсеналу в Тверській області, - Defense Express
Рамзан Кадиров
Автор Влад Дідусь
20 вересня, 2024 п'ятниця
"Не по-чоловічому це": Ілон Маск заблокував Cybertruck, чим довів Кадирова до істерики
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.2
    Купівля 41.2
    Продаж 41.71
  • EUR
    Купівля 45.9
    Продаж 46.63
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
21 вересня
14:10
Fath-360
Іран не передав Росії мобільні пускові установки для балістичних ракет Fath-360, - Reuters
14:10
Ексклюзив
Метью Брайза
США не готові відкрито обговорювати питання щодо дозволу Україні бити по території РФ, - Брайза
14:05
Вольфганг Амадея Моцарта
У німецькій бібліотеці знайшли раніше невідому п’єсу Моцарта, яку він написав підлітком
14:04
Лукойл
Україна дала дозвіл на транзит російської нафти для Угорщини, - нардеп Ар'єв
14:03
OPINION
Виживання енергетики узимку: три пункти Саллівана
13:57
Ексклюзив
Воєнні злочинці: Володимир Путін та Валерій Герасимов
Для Путіна наявність російських територій під контролем України є дуже тяжким геополітичним промахом, - політолог Орєшкін
13:38
Огляд
Олександр Усик
Арешт Усика, "Шахтар" в ЛЧ і тренування Ястремської з росіянином: огляд новин українського спорту за тиждень
13:32
У РФ виплачуватимуть гроші громадянам, які погодяться переїхати на ТОТ України
13:25
Іран
Має радіус дії 1000 км: Іран представив нову балістичну ракету на військовому параді
13:06
Сергій Кирієнко
Заступник голови адміністрації Путіна Кирієнко керує "фабрикою фейків" проти України
13:05
Фінляндія
У поліції безпеки Фінляндії попередили, що Росія може шантажувати країну заручниками
12:53
загиблі військові
Скільки українських митців загинули на війні: що каже Мінкульт
12:51
У Києві затримали двох молодиків, які маскували наркотики під солодощі
12:47
US Department of Defense
США планують надіслати Україні ракети середньої дальності для F-16 в межах пакета допомоги на $375 млн, - Politico
12:40
тюрма
У Казахстані 400 ув'язнених влаштували бунт у колонії і підпалили трансформатор
12:06
Оновлено
Атака на Кривий Ріг 21 вересня
Росіяни серед ночі атакували Кривий Ріг: є жертви, серед них - дитина
12:01
OPINION
Економіка – єдиний ключ до розпаду Росії
11:52
Президент України Володимир Зеленський
"Це брехня": Зеленський про нібито 80 тисяч загиблих українських воїнів
11:46
вибух
Росіяни поранили безпілотниками двох жителів Берислава на Херсонщині
11:34
Володимир Зеленський, Харків
План Перемоги вже обговорювався у форматі онлайн, далі будуть зустрічі наживо, - Зеленський
11:29
Ексклюзив
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
У планах Путіна щодо збільшення виробництва російських дронів йдеться про ударні БПЛА: авіаексперт Храпчинський про загрози для України
11:06
Партизани виявили на Запоріжжі російські склади з боєприпасами
На Запоріжжі партизани виявили російські склади з боєприпасами
10:57
Оновлено
Росіяни заявили про атаку БПЛА на склади з боєприпасами у двох регіонах: виникли пожежі і детонація
10:51
Ексклюзив
Найближчим часом армія РФ знову буде пробивати собі шлях на місто Покровськ, - військовослужбовець ЗСУ Фірсов
10:35
Перекрито канали збуту зброї, боєприпасів та наркотиків: у ході масштабної спецоперації повідомлено про підозру 116 особам по всій Україні
10:29
"Посилюють Курахівський наступ": у Маріуполі помітили велике перекидання військових і техніки РФ на північ Донеччини
10:19
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон про збільшення бюджету на 500 млрд грн на військові потреби
10:03
Оновлено
Атака РФ на Дніпро 20 вересня: кількість постраждалих зросла до двох
10:03
OPINION
"Чорне дзеркало" - це про нас?
09:58
прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда
Прем’єр-міністр Японії Кішіда зустрінеться із Зеленським у США
09:25
США перекинули у Червоне море понад 3 тис. військових
США нарощують військово-морську присутність біля Аляски через активність Росії
08:57
сили ППО
Нічна атака на Україну: сили ППО знищили 5 російських ракет і 11 "шахедів"
08:36
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
За минулу добу на фронті зафіксували 217 бойових зіткнень, - Генштаб
08:18
Анонс
Владислав Дубінчак, Динамо, УПЛ
УПЛ: розклад матчів і трансляцій 7-го туру
08:13
Німеччина передала бійцям Нацгвардії 14 пікапів
Німеччина передала бійцям Нацгвардії 14 пікапів
08:02
OPINION
Росіяни знали про Курський наступ
07:37
На фото втрати окупантів
Українські захисники за добу знищили 1440 російських окупантів
06:48
робот-сапер
До будівлі посольства РФ у Канаді підкинули підозрілі предмети: на місце приїхали сапери
06:31
Оновлено
"Буян-М"
У Чорному морі перебуває один російський ракетоносій
06:27
США Україна
Білий дім готує новий пакет військової допомоги Україні на $375 млн, - Reuters
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV