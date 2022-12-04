Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в facebook. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 4 грудня орієнтовно становлять:

особового складу - близько 91150 (+550 за добу) осіб ліквідовано

танків ‒ 2922 (+5) одиниць

бойових броньованих машин ‒ 5892 (+6)

артилерійських систем - 1908 (+2)

РСЗВ – 395 (+0)

засобів ППО ‒ 210 (+0)

літаків – 281 (+1)

гелікоптерів – 263 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1573 (+1)

крилатих ракет ‒ 531 (+0)

кораблів/катерів ‒ 16 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 4479 (+7)

спеціальної техніки ‒ 163 (+0)

Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.

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