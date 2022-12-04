Втрати РФ в Україні перевищили 91 тис. осіб убитими, - Генштаб ЗСУ
З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні знищено 91 150 російських військових, 2922 танки, 281 літак та 263 гелікоптери
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в facebook. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого до 4 грудня орієнтовно становлять:
особового складу - близько 91150 (+550 за добу) осіб ліквідовано
танків ‒ 2922 (+5) одиниць
бойових броньованих машин ‒ 5892 (+6)
артилерійських систем - 1908 (+2)
РСЗВ – 395 (+0)
засобів ППО ‒ 210 (+0)
літаків – 281 (+1)
гелікоптерів – 263 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1573 (+1)
крилатих ракет ‒ 531 (+0)
кораблів/катерів ‒ 16 (+0)
автомобільної техніки та автоцистерн – 4479 (+7)
спеціальної техніки ‒ 163 (+0)
Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.
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