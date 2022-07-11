Втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну: 37,4 тис. військових, 1645 танків і 247 РСЗВ

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці. Від початку повномасштабної війни проти України орієнтовні втрати росіян становлять:

особового складу - близько 37 400 (+100) осіб ;

танків - 1645 (+4) од.;

бойових броньованих машин - 3828 (+5) од.;

артилерійських систем - 838 (+4) од.;

реактивних систем залпового вогню - 247 (+0) од.;

засобів ППО - 109 (+1) од,

літаків - 217 (+0) од,

гелікоптерів - 188 (+0) од,

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 676 (+0),

крилатих ракет - 155 (+0),

кораблів/катерів - 15 (+0) од,

автомобільної техніки й автоцистерн - 2696 (+2) од,

спеціальної техніки - 66 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Авдіївському напрямку.

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