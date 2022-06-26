Втрати РФ за час повномасштабної війни: понад 34,8 тис. окупантів, 1 532 танків і 630 БПЛА
Від початку повномасштабної війни проти України окупанти втратили понад 34,8 тис. військових, 1 532 танків, 3 659 БМП і 630 безпілотників
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці.З 24 лютого до 25 червня Росія орієнтовно втратила:
- особового складу ‒ близько 34 850 (+150) осіб
- танків ‒ 1 532 (+21) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 659 (+14) од,
- артилерійських систем – 764 (+0) од,
- РСЗВ ‒ 243 (+2) од,
- засоби ППО ‒ 99 (+0) од,
- літаків – 217 (+0) од,
- гелікоптерів – 184 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 630 (+4),
- крилаті ракети ‒ 139 (+2),
- кораблі, катери ‒ 14 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2 564 (+4) од,
- спеціальна техніка ‒ 60 (+0).
Упродовж минулої доби найбільших втрат РФ зазнала на Бахмутському та Курахівському напрямках.
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