Втрати РФ за час повномасштабної війни: понад 34,8 тис. окупантів, 1 532 танків і 630 БПЛА

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці. З 24 лютого до 25 червня Росія орієнтовно втратила:

особового складу ‒ близько 34 850 (+150) осіб

танків ‒ 1 532 (+21) од,

бойових броньованих машин ‒ 3 659 (+14) од,

артилерійських систем – 764 (+0) од,

РСЗВ ‒ 243 (+2) од,

засоби ППО ‒ 99 (+0) од,

літаків – 217 (+0) од,

гелікоптерів – 184 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 630 (+4),

крилаті ракети ‒ 139 (+2),

кораблі, катери ‒ 14 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2 564 (+4) од,

спеціальна техніка ‒ 60 (+0).

Упродовж минулої доби найбільших втрат РФ зазнала на Бахмутському та Курахівському напрямках.

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