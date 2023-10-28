"Втрати РФ знову почали зростати": Тарнавський відзвітував про знищення ЗРК "Тор" і 11 БПЛА на Таврійському напрямку
Станом на вечір суботи, 28 жовтня, відомо, що втрати російських терористів на Таврійському напрямку знову почали зростати
Про це повідомляє командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.
"Втрати ворога знову почали зростати. Загалом, ворог завдав 4 авіаційних удари, провів 47 бойових зіткнень та здійснив 1014 артобстріли. Триває наступальна операція на Мелітопольському напрямку", - пише Тарнавський.
Підрозділи ракетних військ та артилерії протягом доби виконали 1256 вогневих завдань. Відомо, що загальні втрати РФ - 529 осіб. Один окупант здався в полон.
Знищено 36 одиниць військової техніки противника. Мова йде про 7 танків, 9 бойових броньованих машин, 1 артсистему, 11 БПЛА, одиницю спецтехніки, зенітний ракетний комплекс "ТОР" і склад боєприпасів.
- Протягом доби, 27 жовтня, на фронті відбулось 48 бойових зіткнень. Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Найбільше атак росіян відбито у напрямку Мар'їнки, Авдіївки і Куп'янська.
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