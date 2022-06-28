Втрати Росії за час повномасштабного вторгнення в Україну: 35 250 військових, 1 567 танків і 185 гелікоптерів

Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила:

особового складу - близько 35250 (+250 за добу) осіб ліквідовано;

танків - 1 567 (+15) од.;

бойових броньованих машин - 3 704 (+17) од.;

артилерійських систем - 778 (+7) од.;

РСЗВ (реактивних систем залпового вогню) - 243 (+0) од.;

засоби ППО - 102 (+1) од.;

літаків - 217 (+0) од.;

гелікоптерів - 185 (+1) од.;

БПЛА (безпілотники) оперативно-тактичного рівня - 636 (+0);

крилаті ракети - 139 (+0);

кораблі /катери - 14 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 2 589 (+14) од.;

спеціальна техніка - 61 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.

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