Втрати Росії за час повномасштабного вторгнення в Україну: 35 250 військових, 1 567 танків і 185 гелікоптерів
З 24 лютого до 28 червня Росія втратила близько 35 250 військових, 3 704 бронемашини, 1 567 танків і 778 систем артилерії
Про це повідомив Генштаб ЗСУ у фейсбуці. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила:
-
особового складу - близько 35250 (+250 за добу) осіб ліквідовано;
-
танків - 1 567 (+15) од.;
-
бойових броньованих машин - 3 704 (+17) од.;
-
артилерійських систем - 778 (+7) од.;
-
РСЗВ (реактивних систем залпового вогню) - 243 (+0) од.;
-
засоби ППО - 102 (+1) од.;
-
літаків - 217 (+0) од.;
-
гелікоптерів - 185 (+1) од.;
-
БПЛА (безпілотники) оперативно-тактичного рівня - 636 (+0);
-
крилаті ракети - 139 (+0);
-
кораблі /катери - 14 (+0) од.;
-
автомобільної техніки та автоцистерн - 2 589 (+14) од.;
-
спеціальна техніка - 61 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.23
Купівля 34.23Продаж 35.15
-
EUR
Купівля 35.96Продаж 37.1
- Актуальне
- Важливе