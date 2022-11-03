Про це повідомляє військова розвідка міністерства оборони Великої Британії.

"Російські солдати, які служать в Україні, ймовірно, розчаровані тим, що вони змушені служити в старих бойових машинах піхоти, які вони описують як алюмінієві банки", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у середині жовтня під час наступу українських військ втрати російської бронетехніки зросли до понад 40 одиниць техніки на день, що приблизно дорівнює кількості техніки батальйону.

Ймовірно, останніми тижнями Росія вдалася до придбання щонайменше 100 додаткових танків і бойових машин піхоти зі складів Білорусі.

"Бронетанкові підрозділи та артилерія займають центральне місце у способі ведення війни Росією; збройні сили в Україні зараз частково відчувають труднощі з постачанням як артилерійських боєприпасів, так і достатньої кількості справної заміни броньованим машинам", - додали у британській розвідці.

31 жовтня британська розвідка повідомила, що у РФ мобілізованим видають автомати, які поставили на озброєння 60 років тому. Зображення з відкритих джерел показують, що зброя, яка були видана мобілізованим, зазвичай є автоматами АКМ, які вперше була представлені в 1959 році. Багато з них, ймовірно, майже непридатні для використання через погане зберігання. АКМ стріляє патронами калібру 7,62 мм, тоді як регулярні бойові частини Росії в основному озброєні 5,45-мм автоматами АК-74М або АК-12.

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