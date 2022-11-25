Втрати ворога: 24 листопада ЗСУ ліквідували 430 окупантів,танк та 6 БПЛА
Усього з початку повномасштабного вторгнення росіяни втратили 86,150 тис. військових, 2,899 танків, 278 літаків та 1553 БПЛА
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ на фейсбук.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.11 орієнтовно склали
- особового складу ‒ близько 86,150 (+430) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 2,899 (+1) од;
- бойових броньованих машин ‒ 5844 (+5) од;
- артилерійських систем – 1895 (+6) од;
- РСЗВ – 395 (+0) од;
- засоби ППО ‒ 209 (+0) од;
- літаків – 278 (+0) од;
- гелікоптерів – 261 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1553 (+6);
- крилаті ракети ‒ 531 (+0);
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4404 (+4) од;
- спеціальна техніка ‒ 163 (+2).
Пресслужба повідомляє, що ворог зазнав найбільших втрат Бахмутському та Лиманському напрямках.
- Нагадаємо, раніше Генштаб звітував, що в Зеленому Яру Запорізької області ворожі війська втратили 2 вантажівки, ЗСУ вбили 20 росіян й поранили 15 окупантів.
- У ніч на 25 листопада окупанти гатили по Нікопольщині з "градів" та важкої артилерії, голова Дніпропетровської ОВА повідомив, що в міста та села прилетіли понад 70 російських снарядів.
- Близько опівночі 25 листопада окупанти обстріляли з РСЗВ Миколаївщину: під ударом опинилася портова акваторія та житловий фонд, одна людина отримала контузію.
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