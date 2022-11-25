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Втрати ворога: 24 листопада ЗСУ ліквідували 430 окупантів,танк та 6 БПЛА

25 листопада, 2022 п'ятниця
11:26
війна з Росією БМП. вбиті росіяни

Усього з початку повномасштабного вторгнення росіяни втратили 86,150 тис. військових, 2,899 танків, 278 літаків та 1553 БПЛА

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ на фейсбук. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.11 орієнтовно склали 

  • особового складу ‒ близько 86,150 (+430) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 2,899 (+1) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 5844 (+5) од;
  • артилерійських систем  – 1895 (+6) од;
  • РСЗВ – 395 (+0) од;
  • засоби ППО  ‒ 209 (+0) од;
  • літаків – 278 (+0) од;
  • гелікоптерів – 261 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1553 (+6);
  • крилаті ракети  ‒ 531 (+0);
  • кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4404 (+4) од;
  • спеціальна техніка ‒ 163 (+2).

Пресслужба повідомляє, що ворог зазнав найбільших втрат Бахмутському та Лиманському напрямках.

  • Нагадаємо, раніше Генштаб звітував, що в Зеленому Яру Запорізької області ворожі війська втратили 2 вантажівки, ЗСУ вбили 20 росіян й поранили 15 окупантів.
  • У ніч на 25 листопада окупанти гатили по Нікопольщині з "градів" та важкої артилерії, голова Дніпропетровської ОВА повідомив, що в міста та села прилетіли понад 70 російських снарядів.
  • Близько опівночі 25 листопада окупанти обстріляли з РСЗВ Миколаївщину: під ударом опинилася портова акваторія та житловий фонд, одна людина отримала контузію.

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