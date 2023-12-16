Втретє за добу: росіяни вдарили осколковими снарядами по Кураховому на Донеччині

Про це інформує Суспільне, посилаючись на слова речниці Донецької обласної прокуратури Анастасії Мєдвєдєвої та начальника Курахівської МВА Романа Падуна.

Вказано, що росіяни вдарили по центру місту з РСЗВ осколковими снарядами близько 12:40. Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали фасади та вікна чотирьох багатоквартирних будинків, 8 приватних будинків та магазини.

"Наразі на місцях продовжують працювати правоохоронці. Попередньо, постраждалих немає", - зазначила Мєдвєдєва.

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За словами начальника Курахівської МВА Романа Падуна, обстріл був здійснений осколково-фугасними снарядами з РСЗВ "Ураган". Він вказав, що це вже третя масована атака по Кураховому за добу. До цього РФ била по місту зі ствольної артилерії. Тоді було пошкоджено 3 багатоповерхівки, торговельний павільйон, зайнялась одна з квартир у багатоповерхівці.

Місцевих мешканців закликали евакуюватися з Курахового.