Втретє за добу: росіяни вдарили осколковими снарядами по Кураховому на Донеччині
Російська окупаційна армія в суботу, 16 грудня, тричі обстріляла місто Курахове Донецької області осколковими снарядами: місцевих жителів закликають евакуюватися
Про це інформує Суспільне, посилаючись на слова речниці Донецької обласної прокуратури Анастасії Мєдвєдєвої та начальника Курахівської МВА Романа Падуна.
Вказано, що росіяни вдарили по центру місту з РСЗВ осколковими снарядами близько 12:40. Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали фасади та вікна чотирьох багатоквартирних будинків, 8 приватних будинків та магазини.
"Наразі на місцях продовжують працювати правоохоронці. Попередньо, постраждалих немає", - зазначила Мєдвєдєва.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
За словами начальника Курахівської МВА Романа Падуна, обстріл був здійснений осколково-фугасними снарядами з РСЗВ "Ураган". Він вказав, що це вже третя масована атака по Кураховому за добу. До цього РФ била по місту зі ствольної артилерії. Тоді було пошкоджено 3 багатоповерхівки, торговельний павільйон, зайнялась одна з квартир у багатоповерхівці.
Місцевих мешканців закликали евакуюватися з Курахового.
- 15 грудня у британській розвідці відзначили поступове просування російської армії в районі Мар’їнки. Але водночас там наголосили, що прорив РФ в напрямку Курахового є малоймовірним.
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