Втягування українців з окупованих територій у вибори до Держдуми РФ ставить під сумнів їхню легітимність, - МЗС України

Про це йдеться у заяві МЗС України.



“МЗС України висловлює рішучий протест та засуджує протиправну організацію і проведення Російською Федерацією 17-19 вересня 2021 року виборів депутатів до Державної Думи РФ на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь і примусового залучення до участі у цих виборах громадян України з виданими їм у незаконний спосіб паспортами громадян РФ на тимчасово окупованих територіях в Донецькій та Луганській областях. Розглядаємо організацію і проведення незаконного голосування як продовження грубих порушень Росією державного суверенітету і територіальної цілісності України”, - йдеться у повідомленні.



Уточнюється, що зазначені дії Російської Федерації також грубо порушують фундаментальні принципи і норми міжнародного права, зобов’язання РФ за міжнародними договорами, сторонами яких є Україна і Росія, законодавство України, а також суперечать Статуту ООН, резолюціям Генеральної Асамблеї ООН, Гельсінському Заключному акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 року.



“Проведення Російською Федерацією виборів на території тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополь є незаконним, а їх результати не матимуть жодних юридичних наслідків. Залучення до голосування громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях, як і майже 1,5 млн. виборців, які нині проживають в тимчасово окупованому Криму, суттєво спотворять результати виборів до Держдуми РФ та в цілому ставлять під сумнів їхню легітимність”, - зазначили в МЗС.



Дипломати підкреслили, що всі причетні до організації та проведення незаконного голосування в тимчасово окупованому Криму, а також організації участі у цих виборах громадян України з незаконно виданими паспортами громадянина РФ на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях нестимуть відповідальність відповідно до законодавства України.

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