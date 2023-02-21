Вучич після виступу Путіна: очікую за 2-3 дні великих змін на полі бою та в діях Заходу щодо Сербії

Про це він сказав на виставці озброєнь в Абу-Дабі, повідомляє видання РТС.

"Виходячи з того, що я міг бачити із заяв Путіна, ясно, що він буде дуже запекло продовжувати боротьбу в Україні, що, як і звичайна ескалація конфлікту, ще більше ускладнить становище Сербії в політичному, військовому і всіх інших сенсах" - сказав Вучич.

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"Це те, чого ми очікували, і я очікую побачити через день, два або три, великі зміни на полі бою і значні зміни в подальших політичних діях щодо Сербії, як з боку Заходу, так і з боку інших міжнародних чинників", - додав президент Сербії.