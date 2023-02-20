Вучич пообіцяв суттєво збільшити оборонні витрати "для виживання Сербії"

Про це повідомило агентство Bloomberg.

Зазначається, що цього року Сербія може вкласти додаткові 700 мільйонів євро до оборонного бюджету, який складає майже 1,5 мільярда доларів, заявив Вучич на виставці озброєнь IDEX 2023 в Абу-Дабі.

Президент Сербії зазначив, що ці кошти будуть спрямовані на модернізацію танків, додаткові 200 бронемашин, бойові безпілотники й залучення новобранців до елітних підрозділів.

Зокрема за його словами, угода про закупівлю літаків Rafale у французької компанії Dassault Aviation SA може коштувати ще 3 мільярди євро, якщо переговори з виробником будуть успішними.

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Видання додає, що у квітні минулого року президент заявив, що Сербія, яка традиційно залежить від російських військових літаків і технологій, може придбати щонайменше 12 Rafale.

"Наша армія повинна бути набагато, набагато сильнішою. Це важливо для виживання Сербії, нам потрібні сильні стримуючі фактори", - сказав Вучич у понеділок, 20 лютого, в прямому телевізійному ефірі.