Вучич пообіцяв суттєво збільшити оборонні витрати "для виживання Сербії"
Президент Сербії Александар Вучич пообіцяв збільшити оборонні витрати на модернізацію армії
Про це повідомило агентство Bloomberg.
Зазначається, що цього року Сербія може вкласти додаткові 700 мільйонів євро до оборонного бюджету, який складає майже 1,5 мільярда доларів, заявив Вучич на виставці озброєнь IDEX 2023 в Абу-Дабі.
Президент Сербії зазначив, що ці кошти будуть спрямовані на модернізацію танків, додаткові 200 бронемашин, бойові безпілотники й залучення новобранців до елітних підрозділів.
Зокрема за його словами, угода про закупівлю літаків Rafale у французької компанії Dassault Aviation SA може коштувати ще 3 мільярди євро, якщо переговори з виробником будуть успішними.
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Видання додає, що у квітні минулого року президент заявив, що Сербія, яка традиційно залежить від російських військових літаків і технологій, може придбати щонайменше 12 Rafale.
"Наша армія повинна бути набагато, набагато сильнішою. Це важливо для виживання Сербії, нам потрібні сильні стримуючі фактори", - сказав Вучич у понеділок, 20 лютого, в прямому телевізійному ефірі.
- 10 грудня повідомлялося, що Косово перенесло вибори у населених сербами районах з 18 грудня на 23 квітня 2023 року через підвищений рівень небезпеки. А сотні сербів у Косово спорудили барикади на дорогах півночі країни, так вони заблокували рух транспорту на основних пунктах пропуску з Сербією. Для перекриття руху використовувалися вантажівки, машини швидкої допомоги та сільськогосподарська техніка. Це сталося на тлі зростання напруженості, яка відзначалася вибухами, стріляниною та нападом на поліційний патруль 8 грудня.
- 16 грудня уряд Сербії надіслав миротворчому контингенту НАТО KFOR запит з проханням дозволити країні надіслати до Косова до 1000 поліціянтів і армійців.
- Цього ж дня Сербія запросила у НАТО дозвіл на введення своїх військ у Косово.
- 17 грудня прем'єр-міністр Косова Альбін Курті попередив про спроби Росії підвищити напруженість у відносинах між його країною і Сербією через те, що війна в Україні для Москви йде невдало.
- Вже 26 грудня сербські військовослужбовці були приведені в стан підвищеної бойової готовності. А 27 грудня серби почали зводити нові барикади на півночі Косова, вперше перекривши вулиці у центрі одного з головних міст - Митровиці.
- 8 січня командування контингенту НАТО в Косові (KFOR) відхилило запит Белграда на введення сербського контингенту армії і поліції в Косово та Метохію.
- 11 лютого президентка Косова Османі повідомила, що найманці з російської групи Вагнера співпрацюють із сербськими воєнізованими формуваннями для контрабанди зброї та військової форми без розпізнавальних знаків до Косова.
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