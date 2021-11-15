"Вугільна справа" Медведчука: ДБР викликало на допит ексміністра енергетики Демчишина

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що ДБР проводить досудове розслідування щодо так званої вугільної справи, коли вище політичне керівництво укладало угоди на поставку вугілля з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. У ній фігурують нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук, бізнесмен Сергій Кузяра та ексміністр енергетики Володимир Демчишин.

12 листопада Демчишину повідомили про підозру за ст. 258-3 Кримінального кодексу України (сприяння терористичній групі чи терористичній організації).

Як повідомлялося раніше, Демчишин примусив керівників державної енергогенеруючої компанії укласти кілька угод з представниками ОРДЛО щодо постачання вугілля на загальну суму понад 3 млрд грн. У результаті протиправних дій міністра у розпорядження терористів надійшло понад 200 млн грн.

За цією справою нардеп Віктор Медведчук перебуває під цілодобовим домашнім арештом до 7 грудня, як можливий організатор.

"У зв’язку з викладеним, відповідно до вимог ст.ст. 42, 133, 135 КПК України, Демчишин В.В. викликається до слідчого Державного бюро розслідувань на 10 год. 00 хв. 19.11.2021", - йдеться у повідомленні ДБР.