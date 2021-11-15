"Вугільна справа" Медведчука: ДБР викликало на допит ексміністра енергетики Демчишина
Державне бюро розслідувань викликало на допит ексміністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина у "вугільній справі" Медведчука
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Зазначається, що ДБР проводить досудове розслідування щодо так званої вугільної справи, коли вище політичне керівництво укладало угоди на поставку вугілля з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. У ній фігурують нардеп від ОПЗЖ Віктор Медведчук, бізнесмен Сергій Кузяра та ексміністр енергетики Володимир Демчишин.
12 листопада Демчишину повідомили про підозру за ст. 258-3 Кримінального кодексу України (сприяння терористичній групі чи терористичній організації)."У зв’язку з викладеним, відповідно до вимог ст.ст. 42, 133, 135 КПК України, Демчишин В.В. викликається до слідчого Державного бюро розслідувань на 10 год. 00 хв. 19.11.2021", - йдеться у повідомленні ДБР.
- Як повідомлялося раніше, Демчишин примусив керівників державної енергогенеруючої компанії укласти кілька угод з представниками ОРДЛО щодо постачання вугілля на загальну суму понад 3 млрд грн. У результаті протиправних дій міністра у розпорядження терористів надійшло понад 200 млн грн.
- За цією справою нардеп Віктор Медведчук перебуває під цілодобовим домашнім арештом до 7 грудня, як можливий організатор.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.18
Купівля 26.18Продаж 26.44
-
EUR
Купівля 29.88Продаж 30.31
- Актуальне
- Важливе