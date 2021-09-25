Вулицю Лятошинського в Житомирі хочуть зробити пішохідною

Містяни можуть пройти опитування в інтернеті або ж сьогодні, 25 вересня 2021 року, о 12:30 приєднатися до обговорення у спортивній залі гімназії №23, передає Еспресо.TV.

"На обговорення виноситимуть концепцію міської ради. Зокрема, пропонують залишити проїжджу частину для машин, відремонтувати дорогу та тротуари, створити паркомісця та велодоріжку. Однак дискусій на цю тему чимало, тому обговорюватимуть реконструкцію з мешканцями міста, підприємцями та батьками дітей, які навчаються у гімназії", - пояснює Житомир.info.

Детальніше про концепцію розповів директор комунальної установи "Агенція розвитку міста" Житомирської міської ради Борис Пахолюк.

"Та концепція, яку ми пропонуємо обговорювати, передбачає, що мають бути збережені зелені насадження, мають бути відремонтовані тротуари й проїжджа частина, при цьому зі сторони гімназії № 23 має бути облаштована велосипедна доріжка з двома смугами руху. Автомобільна дорога повинна мати дві смуги руху і має бути простір вздовж всієї вулиці Лятошинського із місцями для паркування автомобілів і біля торговельного центру, який зараз будується на перетині вулиць Михайлівська-Лятошинського. Має бути облаштовано розворотне кільце для автомобілів", - сказав Пахолюк.



Разом з тим, частина житомирян виступає, аби вулиця Лятошинського була повністю пішохідною.







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