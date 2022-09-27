Про це повідомила Українська федерація гімнастики

Українська федерація гімнастики вирішила не брати участі у цьогорічному Конгресі Міжнародної федерації гімнастики (ФІЖ), який має відбутися 11-12 листопада 2022 року у Стамбулі (Туреччина). Причина – допущення до цього заходу країн, що ведуть агресивну нищівну війну проти України - представників Росії та Білорусі. Відповідне рішення українські спортсмени надіслали до Міжнародної федерації гімнастики (ФІЖ) та національних федерацій-членів.

Конгрес Міжнародної федерації гімнастики мав відбутися у Норвегії. Але Норвегія відмовилася його проводити і, відповідно до рекомендацій Норвезького олімпійського комітету, запрошувати туди представників РФ і Білорусі. Вона також не братиме участь в цьому заході із тих же причин, що й Україна.

"Українська федерація гімнастики вважає неприйнятним сідати за один стіл і брати участь у спільному заході та обговоренні питань спорту разом з представниками країни, яка своїми агресивними і насильницькими діями порушує усі норми міжнародного права, права людини, Статут ООН, Олімпійську хартію, Статут та Кодекс етики ФІЖ та ін., а також країни, яка є поплічником агресора", - сказано на сайті організації українських гімнастів.

Українська федерація гімнастики переконана, що не тільки спортсменів Росії та Білорусі, а й будь-яких інших посадових осіб з цих країн, що представляють ці країни у ФІЖ, або ж займають офіційні посади у ФІЖ як "нейтральні" особи треба відсторонити.

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