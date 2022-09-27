"Вважаємо неприйнятним сідати за один стіл з представниками країни-агресора": Українська федерація гімнастики бойкотуватиме Конгрес ФІЖ 2022
Українська федерація гімнастики бойкотуватиме Конгрес ФІЖ 2022 через присутність на ньому представників Росії та Білорусі
Про це повідомила Українська федерація гімнастики
Українська федерація гімнастики вирішила не брати участі у цьогорічному Конгресі Міжнародної федерації гімнастики (ФІЖ), який має відбутися 11-12 листопада 2022 року у Стамбулі (Туреччина). Причина – допущення до цього заходу країн, що ведуть агресивну нищівну війну проти України - представників Росії та Білорусі. Відповідне рішення українські спортсмени надіслали до Міжнародної федерації гімнастики (ФІЖ) та національних федерацій-членів.
Конгрес Міжнародної федерації гімнастики мав відбутися у Норвегії. Але Норвегія відмовилася його проводити і, відповідно до рекомендацій Норвезького олімпійського комітету, запрошувати туди представників РФ і Білорусі. Вона також не братиме участь в цьому заході із тих же причин, що й Україна.
"Українська федерація гімнастики вважає неприйнятним сідати за один стіл і брати участь у спільному заході та обговоренні питань спорту разом з представниками країни, яка своїми агресивними і насильницькими діями порушує усі норми міжнародного права, права людини, Статут ООН, Олімпійську хартію, Статут та Кодекс етики ФІЖ та ін., а також країни, яка є поплічником агресора", - сказано на сайті організації українських гімнастів.
Українська федерація гімнастики переконана, що не тільки спортсменів Росії та Білорусі, а й будь-яких інших посадових осіб з цих країн, що представляють ці країни у ФІЖ, або ж займають офіційні посади у ФІЖ як "нейтральні" особи треба відсторонити.
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