"Вважаємо призупинення безвізу для громадян України недружнім кроком": Єрмак відреагував на рішення Ізраїлю

Про це він написав у Facebook.



"Ми вдячні Ізраїлю за ті зусилля, яких він докладає для досягнення миру в Україні. Однак останні рішення ізраїльського керівництва, спрямовані на обмеження прийому українцв, м'яко кажучи, викликають подив. Вважаємо призупинення безвізу й впровадження системи електронних дозволів МВС на в'їзд до Ізраїлю для громадян України недружнім кроком, який потребує негайного виправлення", - заявив очільник ОП.



Єрмак додав, що влада "буде жорстко й оперативно реагувати на будь-які кроки, що шкодять інтересам України та українців".



"Нагадаю всім нашим партнерам: ваші народи давно й чітко показують і кажуть, що вам треба робити. Побачте й почуйте своїх виборців. Вони зробили свій вибір. Вони підтримують Україну. Вони з нами. А ви? Ми переможемо. Переможемо попри все. Разом із народами світу. І якщо знадобиться - всупереч бажанням та рішенням іноземних урядовців", - написав він.

Ізраїль скасував безвізовий режим для України та більше не буде приймати українських біженців на своїй території.