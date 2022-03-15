"Вважаємо призупинення безвізу для громадян України недружнім кроком": Єрмак відреагував на рішення Ізраїлю
Очільник Офісу президента Андрій Єрмак прокоментував введені Ізраїлем обмеження на в'їзд для українців
Про це він написав у Facebook.
"Ми вдячні Ізраїлю за ті зусилля, яких він докладає для досягнення миру в Україні. Однак останні рішення ізраїльського керівництва, спрямовані на обмеження прийому українцв, м'яко кажучи, викликають подив. Вважаємо призупинення безвізу й впровадження системи електронних дозволів МВС на в'їзд до Ізраїлю для громадян України недружнім кроком, який потребує негайного виправлення", - заявив очільник ОП.
Єрмак додав, що влада "буде жорстко й оперативно реагувати на будь-які кроки, що шкодять інтересам України та українців".
"Нагадаю всім нашим партнерам: ваші народи давно й чітко показують і кажуть, що вам треба робити. Побачте й почуйте своїх виборців. Вони зробили свій вибір. Вони підтримують Україну. Вони з нами. А ви? Ми переможемо. Переможемо попри все. Разом із народами світу. І якщо знадобиться - всупереч бажанням та рішенням іноземних урядовців", - написав він.
- Ізраїль скасував безвізовий режим для України та більше не буде приймати українських біженців на своїй території.
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