Інформація про це оприлюднена на сайті Північноатлантичного Альянсу.

"Генеральний секретар Єнс Столтенберг прийняв Почесну нагороду Верховної Ради на церемонії, що відбулася в понеділок, 23 січня, у штаб-квартирі НАТО. Почесна нагорода є найвищою нагородою, яка надається Верховною Радою за "видатний внесок у всі сфери життя, соціально-політичну діяльність та заслуги перед народом України у розвитку та у зміцненні України як демократичної, соціальної, правової держави", - йдеться у повідомленні.

Під час церемонії Єнс Столтенберг зауважив, що НАТО підтримує Україну з моменту набуття Незалежності, та суттєво збільшило рівень такої допомоги після того, як майже рік тому Росія розпочала повномасштабну агресивну війну проти України. Він привітав той факт, що союзники по НАТО надають Україні безпрецедентну військову, фінансову та гуманітарну допомогу для забезпечення права України на самооборону, відповідно до положень Хартії ООН. Він окремо наголосив, що НАТО буде підтримувати Україну так довго, як це буде необхідним.

Генеральний Секретар НАТО особливо відзначив важливість допомоги Україні та постачання їй сучасних зразків важкого озброєння, які були оголошені союзниками по НАТО минулого тижня під час Контактної групи з оборони України, що відбулася минулого тижня на базі Рамштайн.

"Я вважаю за честь отримати нагороду, яка є визнанням довгострокової підтримки НАТО для України. Але реальне визнання належить вам. Хоробрість та відданість народу України, її Уряду, Верховної Ради та Збройних Сил надихають всіх нас. Оскільки ви героїчно захищаєте свободу й демократію, які є нашими спільними цінностями", - заявив Столтенберг.

Нагадаємо, напередодні останньої зустрічі у "форматі Рамштайн" Столтенберг переконував союзників, що Україні потрібно істотно більше зброї, адже у війні настав переломний момент.

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