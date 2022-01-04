В'ятрович заявив, що юридично неможливо знову дати Бандері Героя України

Про це він заявив в інтерв’ю Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

“Я скептично ставлюся до цієї ініціативи з кількох міркувань. З юридичної точки зору це неможливо. Немає правових механізмів для того, щоб скасувати рішення суду, щоб знову якимось чином повернути це звання. З історико-політичної точки зору – а навіщо воно йому? Ця державна відзнака значною мірою дискредитована деякими її власниками, які підтримують ворогів України”, - зазначив він.

На думку В'ятровича, це звання є українською адаптацією “Героя Радянського Союзу”.



Він додав, що для державно-юридичного оформлення ставлення до постатей історії чи сучасності, варто було би говорити про нове звання або нагороду чи відзнаки.

“Хоча в ідеалі треба рухатися до цієї мети іншим шляхом – має бути національний Пантеон. Як на мене, це набагато краще показало б з боку держави, які ключові постаті становлять основу української державності. Йдеться про перепоховання в Україні ключових постатей нашої історії”, - сказав В'ятрович.

В 2010 році президент Віктор Ющенко посмертно присвоїв звання Героя України провіднику ОУН Степанові Бандері.

У 2011 році, за президентства Віктора Януковича, суд скасував цей указ.

Група нардепів внесла до Ради постанову, у якій рекомендують президенту Володимиру Зеленському повернути звання Героя України Степану Бандері і Роману Шухевичу.