У Раді пропонують рекомендувати Зеленському повернути Бандері та Шухевичу звання Героїв України

Про це інформує сайт парламенту.

"Рекомендувати президенту України надати звання Герой України Тарасу Бульбі-Боровцю та повернути звання Герой України Степану Бандері та Роману Шухевичу", - йдеться у проєкті постанови.



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Ініціаторами постанови є більше 70 нардепів із різних фракцій, груп та позафракційні.