У Раді пропонують рекомендувати Зеленському повернути Бандері та Шухевичу звання Героїв України
Група нардепів внесла до Ради постанову, у якій рекомендують президенту Володимиру Зеленському повернути звання Героя України Степану Бандері і Роману Шухевичу
Про це інформує сайт парламенту.
"Рекомендувати президенту України надати звання Герой України Тарасу Бульбі-Боровцю та повернути звання Герой України Степану Бандері та Роману Шухевичу", - йдеться у проєкті постанови.
Читайте також: Львівська облрада вимагає повернути Бандері звання Героя України
Ініціаторами постанови є більше 70 нардепів із різних фракцій, груп та позафракційні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.15
Купівля 27.15Продаж 27.41
-
EUR
Купівля 32.14Продаж 32.56
- Актуальне
- Важливе