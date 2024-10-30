Український погляд на вибори у США: 7 днів ексклюзивного висвітлення теми на Еспресо

Кореспонденти Еспресо працюватимуть в ключових штатах США, де вирішується доля виборів, надаючи ексклюзивні репортажі та аналітику безпосередньо з місця подій.

Для всебічного висвітлення теми виборів заплановані зустрічі з представниками виборчих штабів обох партій, експертами та виборцями, представниками української діаспори та переселенцями.

Проєкт виходитиме з 31 жовтня до 6 листопада (починаючи за 4 дні до виборів і закінчуючи наступним днем після оголошення результатів). З 31 жовтня до 2 листопада о 19.00, а наступні дні - прямі включення кореспондентів та експертів будуть відбуватися протягом дня в межах інформаційного мовлення.

Після завершення виборів на Еспресо анонсовано спеціальний випуск з підсумками та прогнозами для України.

"Весь світ слідкує зараз за виборами в США. Для України ця тема актуальна, як ніколи, і ми пропонуємо нашій аудиторій дізнатися більше та розібратися глибше. Для цього наші кореспонденти вирушили за океан і готують ексклюзивні матеріали. Український погляд на виборчі перегони охопить всі платформи бренду: ми не лише констатуватимемо, але й аналізуватимемо, як результати виборів вплинуть на майбутнє українсько-американських відносин”, - коментує генеральна продюсерка “Еспресо” Анастасія Равва.