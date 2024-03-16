На Луганщині окупанти збирали "голоси" на вулицях за допомоги маршрутних таксі

Про це повідомив голова Сєвєродонецькї РВА Роман Власенко в ефірі телемарафону.

За його словами на території Сєвєродонецького району мешкає дуже багато осіб, що приїхали з РФ на тимчасові роботи, а також військових російської армії, які "голосували" на окупованій Луганщині.

"Під час дострокових "виборів" голоси збирали на вулицях, зокрема, й за допомоги маршрутних таксі", - заявив голова РВА.

Він також додав, що місцевими колаборантами, які організовують голосування, керують російські політтехнологи.