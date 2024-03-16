На Луганщині окупанти збирали "голоси" на вулицях за допомоги маршрутних таксі
На окупованій Луганщині росіяни під час проведення "виборів президента РФ" збирали "голоси" на вулицях за допомоги маршрутних таксі
Про це повідомив голова Сєвєродонецькї РВА Роман Власенко в ефірі телемарафону.
За його словами на території Сєвєродонецького району мешкає дуже багато осіб, що приїхали з РФ на тимчасові роботи, а також військових російської армії, які "голосували" на окупованій Луганщині.
"Під час дострокових "виборів" голоси збирали на вулицях, зокрема, й за допомоги маршрутних таксі", - заявив голова РВА.
Він також додав, що місцевими колаборантами, які організовують голосування, керують російські політтехнологи.
- Україна закликала міжнародну спільноту не надсилати спостерігачів на тимчасово окуповані території, а медіа – не називати фейкове волевиявлення виборами. Міністерство закордонних справ України наголошує, що проведення "виборів" президента Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України є незаконним та не матиме жодних правових наслідків.
- Російський диктатор Володимир Путін 8 грудня 2023 року оголосив про намір балотуватися у президенти Росії у 2024 році. "Вибори" є багатоденними й проходять у тому числі на ТОТ України.
- З 11 по 15 березня на тимчасово окупованій території Луганщини триває дострокове голосування за президента РФ, призначене для мешканців віддалених від так званих виборчих дільниць громад.
- 15 березня президент Європейської ради Шарль Мішель заздалегідь "привітав" президента Росії Володимира Путіна з перемогою на цьогорічних так званих виборах.
- Представник Британії в ОБСЄ, генсек та Рада Безпеки ООН засудили проведення фейкових виборів Путіна на ТОТ України, назвавши їх незаконними.
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