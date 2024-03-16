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На Луганщині окупанти збирали "голоси" на вулицях за допомоги маршрутних таксі

16 березня, 2024 субота
11:30
вибори в Росії Вибори у Росії

На окупованій Луганщині росіяни під час проведення "виборів президента РФ" збирали "голоси" на вулицях за допомоги маршрутних таксі

Про це повідомив голова Сєвєродонецькї РВА Роман Власенко в ефірі телемарафону.

За його словами на території Сєвєродонецького району мешкає дуже багато осіб, що приїхали з РФ на тимчасові роботи, а також військових російської армії, які "голосували" на окупованій Луганщині.

"Під час дострокових "виборів" голоси збирали на вулицях, зокрема, й за допомоги маршрутних таксі", - заявив голова РВА.

Він також додав, що місцевими колаборантами, які організовують голосування, керують російські політтехнологи.

  • Україна закликала міжнародну спільноту не надсилати спостерігачів на тимчасово окуповані території, а медіа – не називати фейкове волевиявлення виборами. Міністерство закордонних справ України наголошує, що проведення "виборів" президента Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України є незаконним та не матиме жодних правових наслідків.
  • Російський диктатор Володимир Путін 8 грудня 2023 року оголосив про намір балотуватися у президенти Росії у 2024 році. "Вибори" є багатоденними й проходять у тому числі на ТОТ України.
  • З 11 по 15 березня на тимчасово окупованій території Луганщини триває дострокове голосування за президента РФ, призначене для мешканців віддалених від так званих виборчих дільниць громад.
  • 15 березня президент Європейської ради Шарль Мішель заздалегідь "привітав" президента Росії Володимира Путіна з перемогою на цьогорічних так званих виборах.
  • Представник Британії в ОБСЄ, генсек та Рада Безпеки ООН засудили проведення фейкових виборів Путіна на ТОТ України, назвавши їх незаконними.
Теги:
Україна
вибори
вибори президента
Луганщина
Війна з Росією
окуповані території
окупанти
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