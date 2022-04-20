Вже другий російський банк опинився у стані дефолту

Про це банк повідомляє на своїй офіційній сторінці.

РСХБ заявив, що у зв'язку із введеними Великою Британією санкціями, 16 квітня не провів виплату відсотків на загальну суму 21,25 млн доларів на користь емітента єврооблігацій, компанії RSHB Capital S.A. (Люксембург). Платіжний агент не підтвердив готовність прийняти від банку платіж та провести виплату відсотків депозитаріям Euroclear/Clearstream/DTC, і надалі власникам єврооблігацій.

Відтак, Россельхозбанк став другим російським банком, який офіційно повідомив про проблеми з проведенням платежів. Раніше "Совкомбанк", який підпав під санкції США, оголосив про те, що призупинив нарахування відсотків по двох випусках єврооблігацій. Банк пояснив, що через введені проти нього санкції "не має технічної можливості розпоряджатися заблокованими активами та повноцінно використовувати міжнародну платіжну інфраструктуру для обслуговування позик".

Нагадаємо, санкції проти банку були введені у кінці лютого , проте тоді банк запевняв, що вони жодним чином не впливають на його роботу і він працює у штатному режимі.

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