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Вже не Юліна: соцмережі про "Вовину тисячу" для COVID-вакцинованих
Обіцянка Зеленського виплатити вакцинованим українцям по тисячі грн викликала серед українців бурхливу реакцію в соцмережах
Еспресо.TV пропонує ознайомитись з реакцією суспільства на заяву Зеленського від 15 листопада.
Президент Володмир Зеленський пообіцяв, що повністю щепленим від COVID-19 українцям виплатять по тисячі грн.
Винагороду не видаватимуть готівкою – отримати її можна буде через "Дію". На ці кошти можна буде: придбати абонемент у спортзал або фітнес-клуб; відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр; купити квитки на літак або потяг для мандрівок всередині країни.
Така ініціатива стала приводом для жартів у соцмережах.
Також українці почали згадувати ініціативу колишньої української прем’єр-міністерки, нардепки Юлії Тимошенко повернути кошти колишнім вкладникам радянського “Ощадбанку”. У 2008 році з держбюджету роздали “Юліну тисячу” понад 6 млн громадян, витративши на це майже 6 млрн грн.
Винагороду не видаватимуть готівкою – отримати її можна буде через "Дію". На ці кошти можна буде: придбати абонемент у спортзал або фітнес-клуб; відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр; купити квитки на літак або потяг для мандрівок всередині країни.
Така ініціатива стала приводом для жартів у соцмережах.
Також українці почали згадувати ініціативу колишньої української прем’єр-міністерки, нардепки Юлії Тимошенко повернути кошти колишнім вкладникам радянського “Ощадбанку”. У 2008 році з держбюджету роздали “Юліну тисячу” понад 6 млн громадян, витративши на це майже 6 млрн грн.
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