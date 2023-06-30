Wasatch Group долучиться до будівництва модульного житла на Київщині

Про це повідомив Володимир Зеленський у telegram.

"Зустрівся з американським бізнесменом і меценатом, засновником і виконавчим директором Wasatch Group Деллом Лоєм Хансеном", - повідомив Зеленський.

Він зазначив, що під час зустрічі вони докладно обговорили проєкти, які допоможуть українцям швидше повернутися до нормального життя.

"Wasatch Group у партнерстві з благодійною організацією To Ukraine With Love планує у 2023–2024 роках побудувати в Україні, у Київській області, 600 повністю мебльованих модульних будинків для людей, чий дім був зруйнований війною", - заявив Зеленський.

Як зазначає Хансен, це містечко зможе замінити кілька дитячих будинків сімейного типу, зруйнованих під час війни.

"Ми знаємо, що понад 100 таких закладів були зруйновані, і питанням їх відновлення опікується перша леді України Олена Зеленська", - додав він.

Зеленський також подякував Хансену за допомогу українцям, адже з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він є активним учасником благодійних проєктів на підтримку нашої країни.

"Я знаю, що ви реалізуєте дуже важливі проєкти для підтримки наших людей. Ми дуже цінуємо, що ви інвестуєте саме в життя, у допомогу людям", - заявив президент.