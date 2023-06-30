Wasatch Group долучиться до будівництва модульного житла на Київщині
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з директором Wasatch Group Деллом Лоєм Хансеном та подякував за допомогу українцям
Про це повідомив Володимир Зеленський у telegram.
"Зустрівся з американським бізнесменом і меценатом, засновником і виконавчим директором Wasatch Group Деллом Лоєм Хансеном", - повідомив Зеленський.
Він зазначив, що під час зустрічі вони докладно обговорили проєкти, які допоможуть українцям швидше повернутися до нормального життя.
"Wasatch Group у партнерстві з благодійною організацією To Ukraine With Love планує у 2023–2024 роках побудувати в Україні, у Київській області, 600 повністю мебльованих модульних будинків для людей, чий дім був зруйнований війною", - заявив Зеленський.
Як зазначає Хансен, це містечко зможе замінити кілька дитячих будинків сімейного типу, зруйнованих під час війни.
"Ми знаємо, що понад 100 таких закладів були зруйновані, і питанням їх відновлення опікується перша леді України Олена Зеленська", - додав він.
Зеленський також подякував Хансену за допомогу українцям, адже з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він є активним учасником благодійних проєктів на підтримку нашої країни.
"Я знаю, що ви реалізуєте дуже важливі проєкти для підтримки наших людей. Ми дуже цінуємо, що ви інвестуєте саме в життя, у допомогу людям", - заявив президент.
- На півдні України триває будівництво модульного житла для тих, хто втратив своє помешкання внаслідок агресії РФ. На Херсонщині встановили уже 26 будинків.
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