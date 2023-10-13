Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Спорт WBA відреагувала на апеляцію Дюбуа щодо результату бою з Усиком

WBA відреагувала на апеляцію Дюбуа щодо результату бою з Усиком

13 жовтня, 2023 п'ятниця
02:20
Спорт Олександр Усик та Даніель Дюбуа (праворуч)

Всесвітня боксерська асоціація офіційно розглянула апеляцію команди Даніеля Дюбуа на результат бою з Олександром Усиком

Про це повідомляє офіційний сайт WBA.

Всесвітня боксерська асоціація після детального вивчення апеляції постановила, що результат бою, в якому Олександр Усик нокаутував Даніеля Дюбуа у 9-му раунді, залишається чинним.

WBA направила справу до Міжнародної офіційної комісії, яка встановила, що не було чітких і переконливих доказів того, що рішення рефері бою було помилковим.

Перемога Усика над Дюбуа та удар нижче пояса

26 серпня в польському Вроцлаві Олександр Усик провів бій проти Даніеля Дюбуа за звання чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).  

Один з ключових моментів бою стався у 5 раунді. Британець пробив Усику нижче пояса. В результаті українець не втримався на ногах. Рефері зупинив бій через брудний прийом британця і дав українцю декілька хвилин, щоб прийти до тями.

Наприкінці 8-го раунду Усик видав серію потужних ударів та відправив Дюбуа в нокдаун. Британець став на коліно. У 9-му раунді Усик знову змусив Дюбуа "присісти". Рефері достроково завершив бій перемогою Усика технічним нокаутом. 

Згодом стало відомо, що Даніель Дюбуа та його команда займуться оскарженням результатів поєдинку з Олександром Усиком. Британець вважає, що у 5 раунді завдав удару за правилами і суддя мав зафіксувати його перемогу нокаутом. 

29 серпня WBA підтвердила перемогу Олександра Усика у поєдинку з Даніелем Дюбуа та підтримала рішення судді щодо скандального удару британця нижче пояса. 

4 вересня Дюбуа подав апеляцію на результат поєдинку проти Усика. 

З хронологією поєдинку можна ознайомитися за посиланням.

Бокс
Олександр Усик
Читайте також:
Автор Юрій Мартинович
12 жовтня, 2023 четвер
Що таке сектор Гази та чому палестинці вже майже століття воюють з ізраїльтянами
Кая Каллас
10 жовтня, 2023 вiвторок
Естонія готова відмовитись від фінансової допомоги ЄС, якщо Україна вступить до Євросоюзу, - Каллас
11 жовтня, 2023 середа
Росія кинула до 2 тис. особового складу для атаки на Авдіївку, - військова адміністрація
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.42
    Купівля 37.42
    Продаж 38.11
  • EUR
    Купівля 39.76
    Продаж 40.81
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
13 жовтня
03:14
Дмитро Пєсков
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 12 жовтня
02:06
потяг_Укрзалізниця
Укрзалізниця попередила про зміну руху низки потягів через сходження вантажних вагонів
01:50
Джозеф Байден, саміт НАТО
У Білому домі повідомили, коли Байден подасть запит на додаткове фінансування для України
01:05
На фото: ГУР
Український військовий потрапив у полон під час висадки десанту у Криму, - розвідка
00:39
Петер Сіярто (праворуч)
Сіярто вчетверте за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну прилетів до Москви
00:39
Тімоті Шаламе, Вонка
Warner Bros. презентувала новий трейлер фільму "Вонка"
00:21
Джон Кірбі
США розпочинають евакуацію своїх громадян з Ізраїлю
2023, четвер
12 жовтня
23:51
Олексій Арестович
Проти Арестовича порушили справу через сексистські висловлювання, - нардепка Совсун
23:51
Оновлено
Молодіжна збірна України
Україна розбила Люксембург та не пустила у відрив Англію у відборі молодіжного Євро-2025
23:43
Оновлено
Лука Модріч (в центрі), Хорватія - Туреччина, відбір Євро-2024
Євро-2024: Хорватія програла Туреччині, Іспанія перемогла Шотландію, результати інших матчів 12 жовтня
23:29
Брянськ, безпілотник, війна з Росією
Влада російських Бєлгорода та Брянська повідомила про збиті безпілотники
23:06
Оновлено
Війна в Ізраїлі, тероризм
У Єрусалимі невідомий обстріляв поліцейську дільницю: є жертва та поранені
22:53
Олександр Щетінін
На фронті загинув вихованець київського "Динамо"
22:51
соцмережа Х (Твіттер)
ЄС змусив Маска видалила сотні пов’язаних із ХАМАСом акаунтів на Х
22:16
Володимир Зеленський та лідери G7 на саміті у Хіросімі
Країни G7 заморозили активи РФ на $280 млрд: їх блокуватимуть поки Москва не компенсує втрати України
21:51
Switchblade 600
США нададуть Україні велику партію дронів-камікадзе Switchblade 600, - Newsweek
21:50
Ердоган
Ердоган назвав удари Ізраїлю по сектору Гази бійнею та розкритикував США
21:43
Ексклюзив
Андрій Дещиця
Дипломат Дещиця пояснив, навіщо Путін просуває себе на роль "миротворця" в палестино-ізраїльському конфлікті
21:17
Ексклюзив
Нетаньягу можуть витиснути з політики після завершення гострої фази конфлікту в Ізраїлі, - дипломат Хара
20:59
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
В Україні розширюється спектр засобів ППО. Колонка Сергія Згурця
20:32
Оновлено
Ентоні Блінкен та Беньямін Нетаньягу
Блінкен пообіцяв Нетаньягу, що США перешкоджатимуть відкриттю другого фронту проти Ізраїлю
20:29
Спалення Корану, Швеція
У Швеції вперше винесли обвинувальний вирок за спалення Корану
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 596-го дня війни: під Севастополем пошкодили новітній корабель ЧФ РФ, а в тилу окупантів знищили важливий для них міст
19:56
Голодомор в Україні
ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українського народу
19:53
Естонія
Естонія розробила механізм використання російських заморожених активів на користь України
19:36
на фото військові ЗСУ
За добу на основних ділянках фронту відбулося 55 боєзіткнень, — Генштаб
19:30
авіакомпанія El Al
Авіакомпанія "Ель Аль" вперше виконає рейс у шабат, щоб доставити резервістів до Ізраїлю
19:26
Манор Соломон (в центрі), Ізраїль - Косово, відбір Євро-2024
Євро-2024: гру Ізраїлю проти Косова перенесли на невизначений термін
19:13
Севастополь. Крим
У Севастополі повітряна тривога: пабліки пишуть про роботу ППО та нібито збиту ракету
19:02
обстріл Донеччини
Російська армія обстріляла Донеччину: серед двох загиблих дитина, 7 людей поранено
19:00
Ексклюзив
Андрій Курков
"Наші спроби закенселити всю російську культуру наражаються на нерозуміння Заходу", - письменник Андрій Курков
18:56
НАТО
Наступного тижня НАТО проведе масштабні навчання з ядерного стримування
18:51
Огляд
Що таке сектор Гази та чому палестинці вже майже століття воюють з ізраїльтянами
18:22
"Зараз щось як розкажу"
"Зараз щось як розкажу!": книга української письменниці потрапила до міжнародного каталогу дитячих видань "Білі круки"
18:13
нафта ембарго санкції
США вперше ввели санкції проти двох компаній за перевищення стелі ціни на російську нафту
18:00
Оновлено
Румунія, прапор Румунії
Румунія заявила про підвищення ризику ескалації після падіння уламків дронів РФ на її території
17:58
обстріл Херсона, наслідки
Окупанти здійснили артобстріл Берислава: поранено чоловіка
17:56
ЛГБТ
Військові, волонтери та міжнародні союзники: Kyivpride оголосив номінантів премії з ЛГБТІК+активізму
17:55
Новини компаній
Президент Київстару Комаров на КМЕФ представив інвестиційні плани оператора на $ 600 млн
17:46
Микола Азаров
Поширює пропаганду Кремля на російських ток-шоу: Азарову повідомили про нову підозру
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV