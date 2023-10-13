WBA відреагувала на апеляцію Дюбуа щодо результату бою з Усиком
Всесвітня боксерська асоціація офіційно розглянула апеляцію команди Даніеля Дюбуа на результат бою з Олександром Усиком
Про це повідомляє офіційний сайт WBA.
Всесвітня боксерська асоціація після детального вивчення апеляції постановила, що результат бою, в якому Олександр Усик нокаутував Даніеля Дюбуа у 9-му раунді, залишається чинним.
WBA направила справу до Міжнародної офіційної комісії, яка встановила, що не було чітких і переконливих доказів того, що рішення рефері бою було помилковим.
Перемога Усика над Дюбуа та удар нижче пояса
26 серпня в польському Вроцлаві Олександр Усик провів бій проти Даніеля Дюбуа за звання чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Один з ключових моментів бою стався у 5 раунді. Британець пробив Усику нижче пояса. В результаті українець не втримався на ногах. Рефері зупинив бій через брудний прийом британця і дав українцю декілька хвилин, щоб прийти до тями.
Наприкінці 8-го раунду Усик видав серію потужних ударів та відправив Дюбуа в нокдаун. Британець став на коліно. У 9-му раунді Усик знову змусив Дюбуа "присісти". Рефері достроково завершив бій перемогою Усика технічним нокаутом.
Згодом стало відомо, що Даніель Дюбуа та його команда займуться оскарженням результатів поєдинку з Олександром Усиком. Британець вважає, що у 5 раунді завдав удару за правилами і суддя мав зафіксувати його перемогу нокаутом.
29 серпня WBA підтвердила перемогу Олександра Усика у поєдинку з Даніелем Дюбуа та підтримала рішення судді щодо скандального удару британця нижче пояса.
4 вересня Дюбуа подав апеляцію на результат поєдинку проти Усика.
З хронологією поєдинку можна ознайомитися за посиланням.
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