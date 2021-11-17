WBC примусила непереможного мексиканця зустрітися з українцем, який дав бій Головкіну
WBC призначила бій між українцем Сергієм Дерев'янченком та мексиканцем Хайме Мунгією за звання обов'язкового претендента на титул WBC в середній вазі
Про це повідомляє Fightnews.
Дерев'янченко та Мунгія визначать обов'язкового претендента на пояс чемпіона світу в середній вазі (до 72,6 кг) за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради), яким володіє Джермалл Чарло зі США.
36-річний Дерев'янченко не виходив на ринг з червня 2020 року, коли поступився в чемпіонському бою Чарло за очками.
До цього українець програв у боях за титул казахстанцю Геннадію Головкіну, якому поступився суперечливим суддівським рішенням, та американцю Деніелу Джейкобсу.
25-річний Мунгія виграв усі 38 поєдинків на професійному рингу. У Дерев'янченка 13 перемог та три поразки.
- 11 листопада стало відомо, що Сергій Дерев'янченко 5 грудня проведе проти домініканця Карлоса Адамеса перший бій після півторарічної перерви.
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