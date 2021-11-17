WBC примусила непереможного мексиканця зустрітися з українцем, який дав бій Головкіну

Про це повідомляє Fightnews.

Дерев'янченко та Мунгія визначать обов'язкового претендента на пояс чемпіона світу в середній вазі (до 72,6 кг) за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради), яким володіє Джермалл Чарло зі США.

36-річний Дерев'янченко не виходив на ринг з червня 2020 року, коли поступився в чемпіонському бою Чарло за очками.

До цього українець програв у боях за титул казахстанцю Геннадію Головкіну, якому поступився суперечливим суддівським рішенням, та американцю Деніелу Джейкобсу.

25-річний Мунгія виграв усі 38 поєдинків на професійному рингу. У Дерев'янченка 13 перемог та три поразки.