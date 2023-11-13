WhatsApp презентувала функцію голосового чату для груп із понад 33 людей

Про це пише TechCrunch із посиланням на заяву компанії.

Видання зауважує, що голосові чати нагадують аналогічні функції в Discord, Telegram і Slack.

"Голосові чати дають змогу ініціювати спілкування без дзвінка кожному учаснику. Члени групи можуть приєднатися до розмови через спливаюче вікно. Усі голосові чати захищені наскрізним шифруванням. Під час розмови учасники також можуть продовжувати обмінюватися текстовими повідомленнями в месенджері", - йдеться у повідомленні.

У WhatsApp додали, що протягом найближчих тижнів компанія розгорне такі голосові чати по всьому світу. Вони будуть доступні у групах, де перебувають понад 33 людини.